أعلن الأمين العام لاتحاد الكرة د.محمد خليل إلغاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد والتي كان من المقرر أن تنعقد مساء أمس بمقر الاتحاد.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمقر الاتحاد «جاء إلغاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بناء على قرار الهيئة العامة للرياضة بتمديد عمل اللجنة المؤقتة الحالية والمكلفة بإدارة شؤون الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء عملها في 25/ 5/ 2017».

ووجه الأمين العام شكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى الأندية على تعاونهم الصادق والذي أسهم في إنجاح موسمنا الكروي، أملا باستمرار التعاون لما فيه خير ومصلحة شبابنا الرياضي.

وتقدم الأمين العام باسم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأطيب التهاني والتبريكات للأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لمسابقة دوري VIVA، مهنئا نادي الكويت بطل الدوري لهذا الموسم والقادسية وصيف الدوري والنصر صاحب المركز الثالث.

كما شكر الأمين العام للاتحاد جميع أعضاء اللجان العاملة بالاتحاد، مقدرا عاليا ما بذلوه من جهود متواصلة خلال الموسم الرياضي، مؤكدا ضرورة وأهمية استمرار لجان الاتحاد وبذل المزيد من الجهود لإنجاح عمل الاتحاد ولجانه للمرحلة المقبلة.

وأوضح د.محمد خليل في ختام تصريحه أنه سيتم إقامة حفل في الأيام القادم لتوزيع جوائز دوري VIVA التي قررها مجلس الإدارة لهذا الموسم وهي (100 ألف دينار لبطل الدوري و70 ألفا للمركز الثاني و50 ألفا للمركز الثالث)، كما سيتم توزيع جوائز الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الصالات (الأول 12 ألفا والثاني 10 آلاف والثالث 7 آلاف)، وكرة القدم الشاطئية (الأول 5 آلاف والثاني 3 آلاف والثالث 1000 دينار)، وجوائز لأفضل لاعب في كل مسابقة من مسابقات الاتحاد للشباب والناشئين والأشبال، متمنيا تضافر جميع الجهود من أجل رفع الإيقاف الرياضي وعودة الكرة الكويتية إلى مكانتها السابقة.