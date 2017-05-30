تواصل لجنة المسابقات في اتحاد الطاولة العمل خلال الفترة الحالية لإقامة بطولات الكؤوس لكل فرق المراحل السنية، والذي من المقرر له في شهر سبتمبر المقبل بعد أن تم تأجيل المنافسات التي كانت ستقام خلال شهر رمضان الحالي.

وفي هذا الشأن، أكد رئيس اللجنة علي المطيري أن سبب التأجيل جاء بقرار من مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لصعوبة اقامة المنافسات خلال الشهر الفضيل وحرصا على المصلحة العامة تم ترحيل كافة منافسات الكؤوس الى سبتمبر المقبل.

وقال المطيري ان اتحاد اللعبة يسعى الى الافضل ويريد أن تقام منافساته وسط أفضل الظروف التي تلائم كل الأندية المشاركة، مشيرا إلى أن جهود الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالمدير العام الشيخ احمد المنصور ونائبه د.حمود فليطح ساهمت في توفير صالة لنا لإقامة المنافسات عليها بعد تعذر إقامتها في صالة مركز شباب العارضية التي كانت تحتضن مسابقات الاتحاد طوال السنوات الماضية.

وتمنى المطيري من الهيئة العامة للرياضة ضرورة توفير صالة خاصة لاتحاد اللعبة أسوة بـ 18 اتحادا آخر وفر لهم صالات لإقامة بطولاتهم بأريحية ودون الارتباط مع صالات مراكز الشباب أو المدارس الحكومية التي ربما قد تعطل اقامة مسابقاتنا بسبب بعض الارتباطات لديهم.

وأشار المطيري إلى أن اتحاد الطاولة حدد له موقعا لبناء الصالة بيد أن هذا المشروع بقي حبيس الأدراج ونحن كلنا ثقة في المنصور ود.فليطح لتسهيل الأمور لصالح اللعبة التي تضم نجوما على مستوى عال من المهارة وحققوا الكثير من الإنجازات الخارجية لدولتنا الحبيبة الكويت.