القاهرة - سامي عبدالفتاح

قدم فريقا الزمالك والداخلية واحدة من أقوى مباريات هذا الموسم في مسابقة الدوري، وذلك في الجولة 30، حيث شهدت 7 أهداف، وانتهت بفوز الزمالك 3/4 في الوقت بدل من الضائع للمباراة، بينما تقدم فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال مرتين خلال المباراة، وكاد أن يفوز بنقاطها الثلاث، لولا التمريرات السحرية لقائد ونجم الزمالك شيكابالا التي تسببت في ثلاثة أهداف من الأربعة التي أحرزها فريقه.

وارتفع رصيد الزمالك بهذا الفوز إلى 57 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد فريق الداخلية عند 24 نقطة في المركز الـ16 (الثالث من القاع).

ويواجه الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

إلى ذلك، تم الكشف عن أسباب هروب اللاعب الإيفوارى سليمان كوليبالى من ناديه الأهلي، بعد أن تلقت إدارة الأهلي من وكيل اللاعب طلبا رسميا لإنهاء التعاقد مع كوليبالي بالتراضي، وهو ما رفضه الأهلي تماما، مؤكدا تمسكه بكل حقوقه.