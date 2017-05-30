بيروت - ناجي شربل

أحرز جناح نادي العهد أحمد زريق جائزة «كرة المنار» السنوية الـ21، لأفضل لاعب في لبنان بعدما قاد فريقه العهد إلى لقب الدوري اللبناني لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه.

وتقدم زريق المبتعد عن المنتخب اللبناني بسبب ضلوعه في فضيحة المراهنات التي هزت الكرة اللبنانية قبل أربعة أعوام، على مهاجم النجمة أكرم مغربي وهداف البطولة وفريق طرابلس الرياضي أبوبكر المل، بينما اختير لاعب الصفاء السنغالي دومينيك مندي كأفضل لاعب اجنبي.

وجاءت التشكيلة المثالية لمهرجان الكرة اللبنانية السنوي الذي تنظمه قناة المنار على الشكل التالي:

- حارس المرمى: مصطفى مطر من (السلام زغرتا).

- خط الدفاع: نور منصور (العهد)، الكاميروني ستاندلي ايشابي (الصفاء)، نصار نصار (الأنصار)، نادر مطر (النجمة).

- الوسط: هيثم فاعور (العهد)، حسين منذر (العهد)، مهدي فحص (العهد).

- الهجوم: ابوبكر المل (طرابلس)، احمد زريق (العهد)، أكرم مغربي (النجمة).

ونال مدرب العهد باسم مرمر جائزة أفضل مدرب علما بانه تسلم دفة الفريق في دور الإياب خلفا للالماني روبرت جاسبرت.

وذهبت جائزة أفضل صانع ألعاب إلى السنغالي تالا نداي (الصفاء)، والحذاء الذهبي الى أبوبكر المل (طرابلس)، وأفضل ناشئ إلى حارس مرمى التضامن صور هادي خليل شقيق الحارس الدولي مهدي خليل المنتقل من الصفاء إلى العهد.