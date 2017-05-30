ناصر العنزي

أنهت إدارة نادي التضامن اتفاقها مع المدرب الوطني ماهر الشمري لتدريب الفريق الأول للموسم المقبل خلفا للمدرب السوري فواز مندو الذي لم يجدد عقده مع النادي بعد أن أشرف على تدريبه في منتصف الموسم بديلا للمدرب المستقيل علي العدواني.

وسبق للمدرب الشمري الإشراف على تدريب التضامن منذ سنوات، كما عمل مدربا في بعض الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية ويملك خبرة في هذا المجال وسيعاونه في مهمته الجديدة جمال القبندي لاعب التضامن السابق.

ويبحث مجلس الإدارة إقامة معسكر خارجي استعدادا للموسم المقبل بعد أن ضمن الفريق البقاء في دوري الدرجة الممتازة وحل ثامنا في قائمة الترتيب، والبحث عن لاعبين أجانب جدد إلى جانب استقدام لاعبين محليين من الأندية الأخرى تدعيما لصفوف الفريق.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الإدارة في اجتماعه تسمية مدير كرة جديد خلفا لطلال المرشاد الذي تقدم باستقالته قبل أيام لظروف خاصة.