يقام اليوم الدور قبل النهائي للبطولة

انطلقت بطولة الجابرية الأولى لكرة الطائرة بمباراتين ضمن دور الثمانية أمس الأول على صالة مدرسة فهد الدويري الثانوية بنين بحضور ورعاية رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية حسين دشتي.

وتغلب في اللقاء الأول فريق المرحوم عبد الصمد دشتي على فريق القادسية ٢-0 (٢٥- ١٧) و(٢٥-٢١)، وفي اللقاء الثاني انسحب فريق حسين الفيلي أمام فريق صرخوه لتحتسب اللجنة المنظمة نتيجة اللقاء للأخير بنتيجة ٢- 0 (٢٥- 0) (٢٥- 0).

ويقام اليوم الدور قبل النهائي للبطولة حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق عبد الصمد دشتي مع فريق صرخوه ولم يتحدد بعد طرفا اللقاء الثاني.

وعودة إلى اللقاء الذي أقيم ضمن اليوم الأول فقد سيطر فريق عبد الصمد دشتي على الشوط الاول وظهر فارق الخبرات بين اللاعبين لما يضمه الفريق من لاعبين مميزين أمثال مشعل العمر لاعب الفريق الاول بنادي كاظمة وافضل لاعب في البطولة الخليجية الأخيرة وكذلك سعد صالح لاعب الفريق الاول بناي القادسية وزميله راشد عنبر افضل لاعب شاب صاعد ومعهم ناصر دشتي وليبرو الفريق عبدالله عبد الصمد دشتي بالإضافة إلى عبد الله غلوم، على الطرف الآخر حاول فريق نادى القادسية مجاراة خصمهم إلا أنهم لم يصمدوا أمام الضربات الساحقة، وضم الفريق مجموعة من لاعبي الشباب منهم خالد الشطي لاعب اليرموك ومنتخب الشباب وزميله محمد المرزوق بالإضافة إلى حسن القلاف وعبد العزيز الكندري وعباس الغضبان.

وفي الشوط الثاني نجح القادسية في مجاراة دشتي واستطاعوا في التفوق عليهم للمرة الأولى ١٢- ١١ إلا أن لاعبي دشتي استشعروا الخطورة ونجحوا في ايقاف إرسال القادسية وحسموا المباراة بفارق اربع نقاط.

بدوره، أشاد رئيس اللجنة المنظمة العليا صادق صفر بالأداء الذي قدمه الفريقان خاصه فريق عبد الصمد دشتى، كما حيا صمود لاعبي القادسية رغم صغر سنهم، حيث إنهم قدموا مباراة قوية.

وأضاف صفر أن مستوى البطولة سيرتفع مع عدد المباريات المقبلة، وتوقع أن يشهد الدور قبل النهائي مواجهات تتسم بالندية والإثارة، وشكر الشركات الداعمة للبطولة خاصة بعد تقديمها جوائز قيمة تم السحب عليها للجمهور الذي حضر المباريات وكان له دور كبير في بث الحماس للاعبين.