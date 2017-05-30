90% من لاعبي الدورة يلعبون للمنتخبات الوطنية للبراعم

تواصل دورة الشركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لبراعم كرة القدم للصالات التي تقام تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح منافساتها في الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء على الصالة المغطاة بنادي الكويت بإقامة ثلاث مباريات تجمع فريق الشهيد بدر دبيس الظفيري مع فريق الشهيدة أسرار القبندي، وفريق الشهيد فيصل محمد الشطي مع فريق الشهيد محمد سالم الصواغ، وفريق الشهيد الشيخ فهد الأحمد مع فريق الشهيد عبدالله الصايغ، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكانت منافسات الدورة قد انطلقت وسط حضور جماهيري غفير استمتع بمنافسات المباريات الثلاث لليوم الأول، وتفاعلت الجماهير مع الفقرات التي خصصتها لها اللجنة المنظمة، والتي أسفرت عن حصولها على 15 جائزة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لدورة الشركة الكويتية للاستثمار أحمد الميل أن اليوم الأول للدورة بما لا يدع مجال للشك بأن التنظيم أرضى طموح الجميع، مضيفا ان اللجنة المنظمة وضعت العديد من المقترحات لخروج الدورة في أبهى صورة لها منذ انتهاء النسخة الثانية مباشرة، حيث تمت مقارنة المقترحات التي قدمت لها، ليقع اختيارها في النهاية على المقترحات التي من شأنها تعمل على رفع المستوى التنظيمي والفني.

وأشار الميل إلى ان 90% من لاعبي الدورة يلعبون للمنتخبات الوطنية للبراعم، مشددا على أن هذا الأمر سيشعل المنافسات ويرتقي بالمستوى الفني، خصوصا بعد تغيير نظام الدورة من خروج المغلوب إلى دوري المجموعات الذي يضمن تأهل أفضل الفرق وأقواها على الإطلاق إلى دور الثمانية.

واختتم الميل تصريحه معربا عن أمنيته بأن يحالف التوفيق جميع الفرق المشاركة في الدورة وتقديم أفضل مستوى لها فنيا وبدنيا، مطالبا الجماهير بضرورة التواجد في مدرجات صالة نادي الكويت المغطاة للاستمتاع بالمستويات الفنية للفرق المتنافسة في دورة البراعم، والدورة المصغرة، والمباراة الاستعراضية التي ستجمع أصدقاء جمال مبارك وأصدقاء بدر حجي.