فوز «بي أم دبليو» على كاظمة وهوليداي إن على مركز الزامل للتأهيل

ألهب الهولندي من أصل مغربي نجيب علوش حماس جمهور دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم في يومها الثاني، بفاصل من المهارات الرائعة، ليقود فريق rar للفوز على فريق شركة الطارش للعطور بأربعة أهداف لهدف، بينما تغلب فريق بي ام دبليو على كاظمة بهدفين نظيفين، وهوليداي ان على مركز الزامل للتأهيل بثلاثة أهداف لهدف.

في المباراة الأولى، اجتاز فريق بي أم دبليو عقبة كاظمة بصعوبة، حيث كافح الأخير من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، معولا على تحركات الثنائي الإسباني ادريان وجوردي، لكن مهارة لاعبي بي ام دبليو سواء المحليين عبدالرحمن الطويل وعبدالرحمن الوادي ومشاري النكاس والمحترفين بشينو وجريلو حسمت الأمور تماما، لتنتهي المباراة بهدفين حملا توقيع بشينو والطويل.

وفرض علوش بإبداعاته وأهدافه الخرافية نفسه نجما مطلقا للمباراة الثانية، ليرجح كفة rar على حساب الطارش للعطور، الذي بادر بافتتاح التسجيل بواسطة علي حسن، قبل ان يفرض علوش إيقاعه المميز على أجواء اللقاء، ليساعد فريقه على تحقيق الفوز برباعية «سوبر هاتريك»، أطربت الجمهور، الذي تغنى كثيرا باسم اللاعب الهولندي.

وفي المباراة الثالثة، تغلب فريق هوليداي ان على مركز الزامل للتأهيل بهدفين للمحترف الايطالي نيكولودي، الذي اظهر مهارة عالمية وقدرة كبيرة على التسجيل من أضيق المساحات والزوايا، كما شكل ثنائيا متفاهما مع مواطنه كانال الذي أضاف الهدف الثالث، بينما سجل هدف الزامل محمد الحبسي.

وتتواصل منافسات الدورة بإقامة ثلاث مباريات اليوم، حيث يلتقي فريق المرحوم عبدالله المدلج مع فريق المرحوم أحمد الرومي، وفريق المرحوم علي كرم مع كويت كابيتال، وفريق المرحوم مساعد الميلم مع البلوز.

علوش: سعيد بالعودة

أبدى نجيب علوش نجم منتخب هولندا للصالات ومحترف فريق rar السعودي سعادته بالعودة من جديد للمشاركة في دورة الروضان التي تحظى بسمعة وشهرة بين أوساط افضل نجوم اللعبة على مستوى العالم، لافتا إلى انه يطمح الى تحقيق اللقب الذي ضاع من بين يديه بعد خسارة فريقه في نهائي النسخة 35.

وأضاف علوش الذي يدافع عن ألوان فريق هونستار الهولندي ان منافسات الروضان تبدو اكثر إثارة من نسخة لأخرى، مردفا ان ما شاهده خلال تدريبات الفرق أمر مميز في ظل تطور اللاعبين الكويتيين الذين باتوا يمارسون اللعبة ومهاراتها كالإسبان.

وثمن ثقة المدرب السعودي بندر بصريح الذي اختاره لتمثيل فريق rar السعودي، مشددا على انه مع باقي زملائه يطمحون الى رد التحية بأفضل منها لجمهور الروضان الذي يؤازرهم دائما، مستطردا انه يعشق جماهير الدورة وهي التي تدفعه دائما لتقديم أقصى طاقاته.وأثنى على جهود اللجان العاملة بالدورة، معتبرا المشاركة فيها شرف لكل لاعب لما تمثله من قيمة كبيرة بين بطولات كرة الصالات، لاسيما في ظل تطورها بشكل لافت في كل نسخة تنظيما وفنيا.

تفاعل جماهيري

أطلقت اللجنة المنظمة مسابقة «تحدي المجسمين»، التي يحاول فيها متسابقان تخطي فريق «المجسمين» ووضع الكرة داخل الشباك من أجل الفوز بالمكافأة المالية للمسابقة، التي بدأت بـ 500 دينار وتتضاعف بنفس القيمة يوميا.

ويقع الاختيار على المشاركين في المسابقة من خلال الإمساك بالكرة التي تصوب تجاه الجمهور، على ان يقوم سعيد الحظ باختيار شريك له.وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المسابقة منذ بدايتها في اليوم الأول بالدورة، وهي اقرب الشبه بتحدي الطباخين الذي أقيم في العامين الماضيين.

وتحرص اللجنة المنظمة على ابتكار العديد من المسابقات الترفيهية لإسعاد الجمهور، الذي يحضر بكثافة إلى صالة الشهيد فهد الأحمد بالدعية لمتابعة مباريات الدورة والاستمتاع بفقراتها وفعالياتها المميزة.

تألق التعاون

في البراعم شهد ثاني أيام منافسات البراعم غزارة تهديفية ومتعة كروية فنجح فريق المرحوم ضاري العثمان في تحقيق فوز ثلاثي على اليحيى أ، ولم تقل الإثارة في ثاني المواجهات عندما دق التعاون جرس الإنذار بأنه قادم بقوة بفوز قوامه 6 أهداف من دون رد على حساب التضامن، وفي اللقاء الأخير تبارى نجوم مركز حسن أبل في تقديم الإثارة والمتعة بتسجيل 6 أهداف في مرمى الكوت الذي رد بتسجيل هدف وحيد.

وتنطلق منافسات المجموعة الرابعة اليوم بثلاث مواجهات، حيث يلتقي اليحيى ب مع الشهيد فائق عبدالجليل، ويلعب الهلال ب في مواجهة أكاديمية التمت سوكر، في حين يواجه سفير كاظمة فريق خلف العنزي.

لقطات

٭ تشهد السحوبات اليومية لاختيار المشاركين في المسابقات الترفيهية أو الحصول على الجوائز إقبالا كبيرا من الجماهير، التي تترقب الإعلان عن أسماء الفائزين بشغف.

٭ ارتفعت قيمة جائزة تحدي المجسمين لـ 1500 دينار بعدما أخفق المشاركون في هز الشباك خلال أول يومين.

٭ تشهد السحوبات اليومية لاختيار المشاركين في المسابقات الترفيهية او الحصول على الجوائز إقبالا كبيرا من الجماهير، التي تترقب الإعلان عن أسماء الفائزين بشغف.

٭ ارتفعت قيمة جائزة تحدي المجسمين لـ 1500 دينار بعدما اخفق المشاركون في هز الشباك خلال أول يومين.