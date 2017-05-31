انطلق اليوم الثالث لمنافسات البراعم بموقعة نارية جمعت فريق اتوم سبورتنغ ب مع فريق طموح، حيث شهد اللقاء الذي حقق خلاله سبورتنغ الفوز بسبعة أهداف مقابل ستة اثارة وندية في الوقت الاصلي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ولم تغب الاثارة حتى في ركلات الترجيح التي ابتسمت بالنهاية لاتوم.

وفي مباراة ثانية، نجح نادي الشباب ب في تجاوز عقبة الاحمدي برباعية دون رد، قبل ان ينجح فريق المرحوم خلف الشنفا في تحقيق الفوز في المباراة الاخيرة بثلاثية نظيفة على حساب أكاديمية ليجينز.

وتقام اليوم ثلاث مواجهات ضمن المجموعة الاولى، فيلعب أساطير الجهراء مع أكاديمية سترايكرز ويلاقي احمد العبيان نجوم البراعم فيما يلتقي أبطال الكويت مع أكاديمية سكوررس.