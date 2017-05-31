تختتم اليوم بطولة الجابرية الأولى لكرة الطائرة التي تقيمها جمعية الجابرية التعاونية برعاية رئيس مجلس الإدارة حسين دشتي والمقامة على صالة مدرسة فهد الدويري الثانوية بنين.

وأكمل فريقا ديوانية دشتي وا.ب.آر المربع الذهبي، حيث يتقابلان في اللقاء الثاني لقبل النهائي وكان فريقا عبدالصمد دشتي وصرخوه قد تأهلا من قبل لنفس الدور.

وجاء تأهل فريق أ.ب.آر بعد انسحاب فريق المرحوم طلال العتيبي واحتسبت النتيجة 2-0 (25/ 0) و(25/ 0).

وجاء تأهل ديوانية دشتى بعد تغلبه على فريق عبدالعزيز اشكناني بشوطين نظيفين (25/ 18) و(25/ 19)، حيث سيطر على مجريات الشوط الأول تماما لما يمتلك الفريق من لاعبين مميزين محترفين من الهند، حيث تميزوا باللياقة البدنية العالية والتصدي لإرسال وضربات لاعبي فريق عبدالعزيز أشكناني الذي حاول جاهدا مجاراة منافسه، ورغم تمتع اللاعبين بالخبرة أمثال علي جمال بلوشى وأخيه حسين وحامد وحسين القلاف وعلي محمود اشكناني واخيه عبدالله عبدالله الدوخي ومحمد الحلواني.

وفي الشوط الثاني تغير الحال مع البداية، حيث تقدم فريق اشكناني حتى النقطة 11 بعدها قلب ديوانية اشكناني النتيجة وتقدموا مرة أخرى بفضل الضربات الساحقة على الشبكة التي أجادها محترفو الهند بصورة مذهلة ونجحوا في إنهاء الشوط بفارق ست نقاط.

وتم السحب على عدد من الجوائز القيمة للجمهور مقدمة من داعمي البطولة وجمعية الجابرية التعاونية.