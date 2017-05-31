اتسمت منافسات اليوم الأول لدورة الشركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لبراعم كرة القدم للصالات التي تقام خلال الفترة من 29 مايو الجاري حتى 9 من شهر يونيو المقبل، تحت رعاية وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، بالمتعة والإثارة والندية في المباريات الثلاث.

وشهدت المجموعة الأولى تغلب فريق الشهيد فايق عبدالجليل على فريق الشهيدة سناء الفودري بهدفين نظيفين، وفريق الشهيد أحمد حسن أبل على فريق الشهيد احمد عبدالله الكندري بهدف من دون رد، وفي المجموعة الثانية تخطى فريق الشهيد علي محمد الخواجة عقبة فريق الشهيد بدر ناصر العيدان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووقع الاختيار في اليوم الأول على لاعبي فريق الشهيد فايق عبدالجليل وفريق الشهيد أحمد حسن أبل وفريق الشهيد علي محمد الخواجة، سليمان السعيدي ومناف عبدالمحسن وخالد أحمد العيدان على التوالي للحصول على جائزة أفضل لاعب في المباريات الثلاث.

وتفاعلت الجماهير الغفيرة التي تواجدت في مدرجات الصالة المغطاة بنادي الكويت مع المذيع الداخلي للدورة الفنان بلال الشامي الذي قدم فاصلا ممتعا من التعليق على فقرات مسابقات الجماهير التي حصلت على 15 جائزة إلى جانب اختيار أفضل لاعب في كل مباراة.

ويقام اليوم الأربعاء 3 مباريات، ففي المجموعة الرابعة يلتقي فريق الشهيد يوسف ثنيان المشاري مع فريق الشهيد سالم علي الكندري، وفريق الشهيد علي محمد قبازرد مع فريق الشهيدة وفاء العامر، وفي المجموعة الأولى يواجه فريق الشهيد فايق عبدالجليل فريق سالم علي الكندري.

من جانبه، أكد المحلل الفني للدورة ثامر الهاجري ان اليوم الأول للمنافسات جاء مبشرا بتقديم مستويات رائعة من قبل الفرق الستة، مضيفا أن هناك العديد من المواهب التي عبرت عن إمكانياتها بقوة في المباريات الثلاث.

وأشار الهاجري الى أن اهتمام الشركة الكويتية للاستثمار بتنظيم دورة براعم والعمل على الارتقاء بالمستوى الفني للدورة بشكل مستمر سيكون له مردود إيجابي على الكرة الكويتية في المستقبل، لاسيما أن الدورة تعمل على صقل مواهب اللاعبين.

ووجه الهاجري في ختام تصريحه الشكر إلى اللجنة المنظمة للدورة على الاهتمام بالنشء والعمل على تطوير مستواهم من خلال تغيير نظام البطولة للوصول إلى النظام الأمثل، مشيرا إلى أن إقامة الدورة بنظام الدوري بدلا من نظام خروج المغلوب من شأنه أن يمنح جميع الفرق الفرصة لتقديم كل ما في جعبتها.

بدوره قال مدرب اليرموك البرازيلي داسيلفا انه حرص على حضور الدورة للوقوف على مستوى البراعم في النادي المشاركين بالدورة، مشددا على أن المشاركة في هذه الدورة أمر رائع حيث يتطور مستوى اللاعب خلالها بشكل ملحوظ لاسيما أنه يلعب تحت ضغوط جماهيرية وفي أجواء تنافسية.

وأشاد داسيلفا بالمستوى الفني للدورة في يومها الأول، موضحا أن هناك العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بموهبة حقيقية تحتاج فقط إلى الصقل، وهو الدور الذي تلعبه بامتياز دورة الشركة الكويتية للاستثمار.