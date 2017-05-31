سجل فريق الخليج للكابلات، احد المرشحين لنيل اللقب، بداية مقبولة بتعادله مع فريق ديوانية مناحي العصيمي به دفين لكل منهما، في أقوى مواجهات دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم حتى الآن، بينما حقق ممثلا الكرة البحرينية بداية متفاوتة، حيث خسر الحد أمام الجهراء بهدفين، بينما تغلب مونديال هشام فولاذ على بنك الائتمان بثلاثية ضمن منافسات اليوم الثالث.



في المباراة الأولى، قدم الجهراء بقيادة المدرب مصطفى مراد شهادة اعتماده مبكرا كأحد الأندية التي سيكون لها شأن كبير في النسخة الحالية، بعدما قدم عرضا مميزا منحه انتصارا مستحقا على الحد البحريني بهدفي يوسف الملا، كما برز أيضا من صفوف الفريق كل من يوسف الرمضان ومحمد مختار والحارس حاتم حسن.



في المقابل، واجه الحد صعوبات في مجاراة قوية وحيوية لاعبي الجهراء، رغم امتلاكه بعض المواهب الرائعة أمثال سلمان ملا وعلي صالح وفوزي جشواء.



وجاءت مباراة ديوانية مناحي العصيمي والخليج للكابلات قمة في الإثارة والتشويق، وتفاعل معها الجمهور بشكل لافت، في ظل التنافس الكبير بين محترفي الفريقين على تحقيق الفوز، فالعصيمي بادر بفرض إيقاعه وترجمة أفضليته لهدفين عن طريق دوغلاس وتياغو، لكن فامبيتا نجم فريق الخليج للكابلات رد بقوة، وتمكن من تسجيل هدفين، وكان قريبا من تسجيل هدف الفوز لكن التوفيق لم يحالفه، ليكتفي كل فريق بنقطة التعادل.



وفي المباراة الثالثة، ضرب فريق مونديال هشام فولاذ بقوة في ظهوره الأول، مسجلا انتصارا كبيرا على بنك الائتمان بثلاثية حملت توقيع فلاح عباس وموشي.



ظهور أول للاتحاد الليبي يدشن اليوم الاتحاد الليبي مشواره في الدورة بمواجهة غامضة مع سمراء عدن، كما يلتقي فريق الشهيد فهد الاحمد مع مجموعة عبدالله رداد، وماكدونالد مع بنك بوبيان.



ويعد الاتحاد من الفرق المميزة في كرة الصالات على مستوى ليبيا وشمال افريقيا، ويضم بين صفوفه 9 لاعبين من تشكيلة منتخب ليبيا للصالات.



ويستعد الفريق حاليا للمشاركة في بطولة شمال أفريفيا التي ستقام أغسطس المقبل، حيث سيسجل ظهوره الاول في الدورة بصفوف مكتملة، ويمتلك الاتحاد سجلا حافلا بالألقاب المحلية، حيث حصد بطولة طرابلس والمنطقة الغربية لخمس مرات متتالية كما حقق كأس ليبيا في 2016 والثانية في 2017.



الكوهجي: مشاركة الحد بالروضان طال انتظارها اكد احمد الكوهجي مدرب فريق الحد البحريني ان دورة الروضان تمتلك سمعة مميزة وتحتل مكانة كبيرة في عالم كرة الصالات ليس على الصعيد المحلي أو الخليجي وحسب وإنما امتد صيتها لكل أنحاء المعمورة، بما تقدمه من مستويات مع كل نسخة جديدة من خلال استقطاب افضل نجوم اللعبة الى جانب جلب كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية تلبية لرغبات وتطلعات جمهورها وعشاق الدورة.



وشدد على أن المشاركة في الدورة حلم يراودهم منذ سنوات وحان الوقت لتحقيق ذلك بعد الحصول على الموافقة والمشاركة بالدورة، مستطردا ان مشاركتهم في النسخة الحالية لن تكون الأخيرة وإنما نقطة البداية.



وقلل الكوهجي من أهمية خسارة فريقه بالظهور الاول مؤكدا انهم حاولوا الخروج بنتيجة إيجابية، إلا أن الاجواء التنافسية التي حفل بها اللقاء في حضور جماهيري لافت أمر جديد على لاعبيه، متوقعا ان يتحسن أداء ونتائج فريقه في ظل وجود أمل في التأهل للأدوار التالية، مبينا ان فريقه يحتل وصافة الدوري البحريني ويطمح للاستفادة من منافسات الروضان.

لقطات

حـــرص وزيـــر التجارة والصناعة ووزيـــــر الشبـاب بالوكالة خالد الروضان رئيس اللجنة المنظمة الأسبق على حضور منافسات اليوم الثالث للدورة، كما حرص على مصافحة الجمهور والتقاط صور تذكارية معهم.

قـــــدم أحـمـــــد الكوهـجــي مــدرب نادي الحد البحريني درعا تقديرية لرئيس اللجنـــة المنظمــة عبدالله الروضان، وقدم له الشكر على حفاوة الاستقبال.