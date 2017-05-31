مبارك الخالدي

عقد مجلس إدارة النادي العربي اجتماعا لتسكين المناصب الإدارية والفنية للفرق استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

ويترقب الجهور العرباوي أوضاع فرق كرة القدم لاسيما الفريق الأول الذي يشهد تباينا في الآراء حول الهيكل الإداري للفريق للموسم المقبل واعتماد الجهاز الفني المرشح له الأخوان ناصر وميثم الشطي.

وعلمت «الأنباء» ان النية تتجه الى استبعاد التعاقد مع الصربي بوريس بونياك لصعوبات مالية، كما شغلت الأسماء المطروحة لتولي مهام الجهاز الإدري حيزا من النقاش دون الاستقرار على الإطار العام على ان يتم الانتهاء من هذا البند خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهة أخرى، أرسلت إدارة النادي كتابا الى اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة للمطالبة باعتبار اللاعب اليمني مواطنا خليجيا تمهيدا لقيد اللاعبين في الكشوفات الرسمية للأندية لدى الاتحاد للأسباب التي أوردها مجلس الإدارة في متن الكتاب المرسل.