أعلن مدير التطوير ونائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد د.أحمد عبدالحميد عن تشكيل الأجهزة لمنتخبات الاشبال والبراعم والصغار مواليد (٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٦).
وأضاف أن الجهاز الإداري يتكون من خالد الشمري مديرا عاما للمنتخبات الوطنية، وسليمان الخلاوي (مدير منتخبات ومهرجانات الاشبال والبراعم)، وأحمد المحطب (مساعد مدير منتخبات ومهرجانات الاشبال والبراعم)، ومحمد مال الله ومحمد فارس وخالد الثورة ومشاري المشاري وبدر الحجي (إداريو منتخبات ومهرجانات الاشبال والبراعم)، مشيرا إلى توليه مسؤولية المدير الفني للمنتخبات على ان يكون ابراهيم عبيد مساعدا للمدير الفني للمراحل السنية، فيما يقود البراعم والاشبال المدرب طارق الخليفي وسيساعده المدربان محمد الفيلكاوي ومعاذ عيدان، فيما سيكون سمير دشتي مدربا لحراس المرمى.