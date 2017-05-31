انطلاق مباريات دور ربع النهائي اليوم

بلغ النهار والراي الدور ربع النهائي من دورة النهار الرمضانية لكرة القدم للصحف والمجلات بعد فوز الأول على كويت تايمز 5-1، والثاني على الصباح 2 بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 2-2، على صالة المعهد العالي للاتصالات والملاحة في الشويخ.

وتقام الدورة بالتعاون مع جمعية الصحافيين وتحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وأدار المباراتين الحكام أحمد العلي وخالد ندا وخالد البديوي، ونجحوا في قيادة اللقاءين إلى بر الأمان.

الى ذلك، تنطلق اليوم الاربعاء منافسات الدور ربع النهائي، فيلتقي كونا مع الشاهد في المباراة الأولى الساعة 04:00 مساء، وتأهل فريق كونا إلى هذا الدور بعد أن جنبته القرعة خوض منافسات الدور الأول، بينما بلغ الشاهد ربع النهائي بعد فوزه في لقائه الأول على الأنباء بنتيجة 3-1.

وفي المباراة الثانية يلعب الوسط مع النهار في الساعة 04:30 مساء، وكان الوسط فاز على الصباح1 بنتيجة 3-1، بينما تغلب النهار على كويت تايمز بنتيجة 5-1 في الدور الأول.