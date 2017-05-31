عبدالعزيز جاسم

علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة أن المدرب الوطني محمد إبراهيم بات قريبا من عودته مدربا للفريق الأول لكرة القدم في القادسية بعد أن فاوضته إدارة النادي في وقت سابق، خصوصا أن الموسم قد انتهى ولم يجدد الأصفر التعاقد مع المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش، حيث سبق لإبراهيم أن رفض اكثر من عرض منذ منتصف الموسم السابق لكن في حال إتمام الصفقة فإن ابراهيم سيعود للتدريب مرة أخرى وسيضع بعض الأولويات من بينها التعاقد مع محترفين قبل الذهاب في معسكر خارجي متوقع أن يكون في أواخر يوليو المقبل.

وفي القلعة الصفراء بات في حكم المؤكد عدم رغبة النادي في التجديد مع الأردني شريف النوايشة والارجنتيني ريكاردو بلانكو، كما أن هداف الفريق البرازيلي ديفيد داسيلفا لم تتضح الصورة بشأنه حيث لم تتفق إدارة النادي معه حتى الآن وربما ينتظر مجلس الإدارة ما ستستقر عليه الأمور بشأن مدرب الفريق في الموسم المقبل في حال تعقدت أمور التعاقد مع محمد إبراهيم.