في أعقاب هيمنة منقطعة النظير على المراكز الستة الأولى في الجولة الأولى لسلسة سباقات «أوتوباكس سوبر جي تي 500» لفريق لكزس جازو للسباقات على حلبة أوكاياما، حققت مركبات لكزس LC 500 لفريق «لكزس جازو للسباقات» المراكز الثلاثة الأولى في الجولة الثانية من سلسلة سباقات «أوتوباكس سوبر جي تي 500» للعام 2017.



ونجحت مركبة لكزس «LC 500» التي تحمل الرقم 38 لفريق «زينت سيرومو» في الحفاظ على الصدارة من نقطة الانطلاق وحتى نهاية السباق، وذلك بقيادة الفريق المؤلف من السائقين يوجي تاتشيكاوا وهيرواكي إيشيورا، واللذين منحا فريق لكزس فوزا ثمينا على حلبة فوجي التي شهدت مولد طرازات مركبات لكزس عالية الأداء.

وسجلت مركبات لكزس ثاني انفراد لها بمنصة التتويج، إذ جاءت مركبة لكزس «LC 500» التي تحمل الرقم 6 لفريق «واكوز 4CR» في المركز الثاني، وتلتها مركبة لكزس «LC 500» التي تحمل الرقم 37 لفريق «كيبر تومز» في المركز الثالث.

وبهذه المناسبة، قال تاكايوكي يوشيتسوغو، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نشعر بسعادة بالغة لتمكننا من انتزاع المركز الأول في هذا السباق».

ومكنت الانطلاقة القوية مركبة لكزس LC 500 رقم 38 لفريق «زينت سيرومو» من الحفاظ على صدارتها المبكرة، وذلك على الرغم من قرب المسافة التي تفصلها عن مركبات لكزس LC 500 الأخرى.



وبحلول الدورة السادسة، نجح الفريق في تعزيز الفارق مع المركبات الأخرى، بينما مكن الزخم التصاعدي مركبتي لكزس LC 500 اللتين تحملان الرقمين 1 و36 من التقدم للانطلاق في المركزين الثاني والثالث.



ومع تقدم السباق، بدأت المسافات بين هذه المركبات الثلاثة في الاتساع ما بينها هي الأخرى.

ومع حلول الدورة الـ 26، بدأت الجولة الأولى من التوقف الدوري في نقاط الصيانة، غير أن ذلك لم يؤثر على ترتيب المركبات في المراكز الثلاثة الأولى.



وبدلا من ذلك، فقد جاءت الأحداث الدراماتيكية في الدورة الـ 52، حيث نتج عن الاصطدام الذي وقع بين مركبتي لكزس LC 500 في المركزين الثاني والثالث تقدم مركبة لكزس LC 500 رقم 36 لفريق «إيه يو تومز» في الترتيب، غير أن الفريق تعرض فيما بعد لعقوبة بسبب التخطي غير السليم.



ونجحت مركبة لكزس LC 500 التي تحمل الرقم 1 لفريق «دينسو كوبيلكو سارد» من التعافي من آثار الحادث، غير أن المركبة التي تحمل الرقم 6 لفريق «واكوز 4CR» ومركبة لكزس LC 500 التي تحمل الرقم 37 لفريق «كيبر تومز» سرعان ما نجحتا في تخطيها.

وبهذا الفوز، يحقق السائق تاتشيكاوا فوزه الـ 18 في فئة «جي تي 500»، وهو ما يعد رقما قياسيا في هذه الفئة.

وقال السائق يوجي تاتشيكاوا: أشعر بسعادة بالغة لتمكننا من تحقيق الفوز على حلبة فوجي بعد طول انتظار.



فمن المتعارف عليه أن حلبة فوجي تمثل أحد مواطن قوتنا، غير أننا لم نتمكن من الفوز هنا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقد كنت قلقا بعض الشيء من أن يؤثر إخفاقي في تحقيق الفوز على لقبي الذي اشتهرت به وهو «خبير فوجي».

ومن جانبه، قال السائق هيرواكي إيشيورا: «من وجهة نظري، فقد كانت مهمة زميلي السائق تاتشيكاوا مباشرة بعد الانطلاق غاية في الصعوبة من حيث ظروف السباق، غير أنه نجح في التعامل معها بمهارة استثنائية».