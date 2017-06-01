أكمل القبس وبريق الدانة عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دورة النهار الرمضانية لكرة القدم للصحف والمجلات بعد فوز الأول على الكويتية 4-3، والثاني على الجريدة 3-1 الأول من أمس الاثنين على صالة المعهد العالي للاتصالات والملاحة في الشويخ.

وتقام الدورة بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية وتحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

في المباراة الاولى، قدم القبس والكويتية أقوى عروض الدورة وامتعا الحضور بمباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف وتقلبات كثيرة.

وفي المباراة الثانية، تجاوز فريق بريق الدانة عقبة الجريدة بالفوز عليه 3-1 في لقاء شهد تألق حارس بريق الدانة صلاح شوقي الذي انقذ فريقه من أكثر من فرصة خطرة.

أدار المباراتين الحكام أحمد العلي وخالد ندا وعبدالهادي العنزي، ونجحوا في قيادة اللقاءين إلى بر الأمان.

وتـستكـمـل الـيـوم منافسات الدور ربع النهائي، فيلتقي القبس مع الراي في اللقاء الأول الساعة 04:00 مساء، في مباراة من المتوقع أن تشهد قوة وإثارة قياسا على العروض التي قدمها الفريقان في الدور الأول، حيث فاز الراي على الصباح بركلات الترجيح، وفاز القبس على الكويتية 4-3.

أما المباراة الثانية فتجمع بريق الدانة مع السياسة في الساعة 04:30 مساء، وتأهل السياسة إلى هذا الدور بعد أن جنبته القرعة خوض منافسات الدور الأول، بينما بلغ بريق الدانة ربع النهائي بعد فوزه على الجريدة 3-1.