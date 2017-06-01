تأكيدا على التزامه بتشجيع قطاع الرياضة والشباب ضمن إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، أعلن بنك الكويت الدولي مشاركته في دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصالات المغلقة، من خلال تشكيله فريقا يضم نخبة من اللاعبين المحترفين، وذلك على ضوء النجاح الكبير الذي حصدته الدورات السابقة.

من جانبه، اعتبر مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا أن مشاركة الدولي في هذه الدورة الرياضية، التي باتت تحظى باهتمام الأوساط الشبابية والرياضية، لا تقتصر على المشاركة فيها بفريقه الرياضي فعليا، ولكن تتجاوز ذلك إلى نطاق أشمل وأكبر يتمثل في التزام البنك بدوره الوطني كمؤسسة وطنية تسهم في تطوير القطاع الرياضي الشبابي والارتقاء به في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية على أكثر من صعيد.

وصرح ناجيا:«أن النجاح الذي لاقته هذه الدورة على مدى السنوات الماضية، فضلا عن الإقبال الجماهيري عليها وتفاعل المشجعين معها، جعل منها حدثا رياضيا مهما تنتظره الأوساط الرياضية في كل عام، وذلك بعد أن فرضت نفسها على برامج وجدول الأنشطة والفعاليات الرمضانية، نظرا للمكانة المهمة التي تحظى بها رياضة كرة القدم كأكثر لعبة رياضية شعبية وشهرة في العالم، والتي تزكي روح التنافس الشريف بين المتبارين وتشعل حماسهم من جانب، وتدفعهم إلى مضاعفة الجهد واللعب بروح الفريق الواحد بعيدا عن الفردية والأنانية للفوز باللقب من جانب آخر، مشيرا إلى دور كرة القدم في ضمان اللياقة البدنية للاعبين، كونها تلزمهم باتباع نمط معيشي سليم ونظام غذائي صحي، وبالتالي تزيد كفاءتهم وإنتاجيتهم العملية والمهنية».

وختم ناجيا تصريحه قائلا: «تؤمن إدارة الدولي بمقولة «العقل السليم في الجسم السليم» وأهمية الرياضة في بناء الشخصية المجتمعية المتكاملة والمتوازنة عقلا وجسدا وروحا، ومن هذا المنطلق عمد البنك إلى تشكيل فريقه الرياضي، ووفر له كل الإمكانيات المطلوبة لتمثيله في المناسبات الرياضية المحلية على أكمل وجه، معربا عن فخره واعتزازه بتبوؤ فريق البنك العديد من المراكز المتقدمة في البطولات التي سبق أن شارك فيها».