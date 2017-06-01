قال رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري ان منافسات البطولة الرمضانية التاسعة لألعاب المعاقين تشهد مشاركة واسعة بلغت أكثر من 180 لاعبا ولاعبة في مختلف المنافسات.

وأضاف الهاجري في تصريح لـ «كونا» أن البطولة التي ينظمها النادي وانطلقت قبل يومين تشمل ألعاب كرة السلة على الكراسي المتحركة والذهنية وكرة الطاولة والمبارزة ورفع الاثقال والبوشية.

وأوضح أن المشاركة الكبيرة للشباب الرياضي من ذوي الإعاقة الحركية والذهنية والبصرية في هذه البطولة من داخل وخارج النادي أسهم بظهور المنافسات بمستوى فني متميز بين اللاعبين واللاعبات المشاركين في مسابقاتها.

وأكد حرص النادي على اقامة هذه البطولة سنويا لاسعاد منتسبيه من الرياضيين بممارسة الرياضة وإضفاء اجواء مميزة في شهر رمضان، فضلا عن كونها فرصة لاكتشاف المواهب في هذه الألعاب وصقلها لتمثيل منتخب الكويت في البطولات الخارجية.

وأسفرت منافسات البطولة التي تستمر 4 أيام عن تحقيق فريق الكويت بقيادة كابتن منتخب الكويت لكرة السلة للمعاقين عيسى الفضلي فوزين متتاليين بمنافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة على نظيريه «الاتحاد» و«النوخذة» ليضمن تحقيق اللقب فيما سيتنافس الفريقان الخاسران على المركز الثاني غدا في ختام البطولة.

وفي منافسات كرة السلة لذوي الإعاقة الذهنية التي تقام بمشاركة أربعة فرق تمكن فريق الاتحاد من تحقيق فوزين متتاليين على فريقي «الشهيد» و«النصر» ليقترب من نيل اللقب فيما حقق فريقا الشهيد والسلام فوزا واحدا في حين تلقى فريق النصر خسارتين أبعدتاه عن المنافسة.

وفي مسابقة المبارزة لسلاح الفلوريه لفئة العمومي فاز اللاعب عبدالله الحداد بالمركز الأول تلاه عبدالله الخالدي ثانيا ثم فيصل الكندري ثالثا.

وتوج اللاعب سند البلوشي في مسابقة سلاح الابيه متقدما على زميليه عبدالله الحداد وعبدالله الخالدي اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وشهدت منافسات تصفيات لعبة كرة الطاولة لفئتي الفردي والفرق للشباب والفتيات (وقوفا وجلوسا) اضافة إلى تصفيات مسابقة البوشية لفئتي «بي سي 1» و«بي سي 2» للجنسين منافسات قوية ومستويات لافتة على أن تقام نهائيات هذه المنافسات في ختام البطولة.