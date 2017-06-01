لم يتحدد موقف الجهاز الفني من اختيار مهاجم كاظمة البرازيلي

مبارك الخالدي

أوضح نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة ان الجهاز الاداري للفريق تلقى طلبا من اللاعبين جراح العتيقي وفهد عوض لاعفائهما عن مواصلة مهامهما للموسم المقبل، وقال عقلة تلقيت طلبا شفهيا من اللاعبين العتيقي وعوض يتضمن رغبتهما في عدم مواصلة مشوارهما الكروي للموسم المقبل.

واضاف سيتحدد خلال اليومين المقبلين وبعد الجلوس مع اللاعبين الرأي النهائي بشأن موقف ادارة الفريق من استمرار العتيقي وعوض خصوصا ان اللاعبين قدما بكل اخلاص وتفان سنوات من العطاء والجهد مع الابيض او المنتخب الوطني ومسيرتهما حافلة بالإنجازات مع الأزرق او ناديهما الكويت.

وحول اللاعب باتريك فابيانو، اوضح عقلة ان اللاعب بالفعل من ضمن المعروضين على الجهازين الفني والاداري لكن الى الآن لم يتحدد موقف الجهاز الفني من اختيار اللاعب من عدمه، مشيرا الى ان التخلي عن المهاجم فراس الخطيب لا يعني بالضرورة ان الكويت يبحث عن مهاجم.

وتابع: يبقى فابيانو من اللاعبين الذين يحظون بتقدير واحترام خصوصا ان اللاعب يمتلك عروضا من انديه خليجية واحد اندية الصين.

من جهته، اعلن العتيقي في بيان خاص اعتزاله اللعب، وقال: «أهلي واخواني جماهير كرة القدم الكويتية عامة ونادي الكويت خاصة، بعد مشواري في الملاعب الكويتية مع العميد الكويتاوي محليا وخارجيا وتحقيق جميع البطولات على جميع الأصعدة بفضل الله، حان وقت اعتزالي كرة القدم.

قرار صعب جدا على النفس بعد (٢٤ سنة) قضيتها في المستطيل الاخضر.

شكرا لكل الإداريين والمدربين الذين تعلمت منهم الكثير داخل الملعب وخارجه.

شكرا لكل من زرع فيني الثقة وشجعني في كل لحظاتي مع المستديرة، وشكرا للجماهير الوفية انتم على الراس شكرا لكل من انتقدني اثناء مسيرتي الكروية.

اخيرا، شكرا للاعبين الذين تشرفت باللعب بجانبهم كانوا سندا لي داخل الملعب وخارجه.

وأود ان أقدم اعتذاري الشديد للجميع اذا بدر مني اي تقصير أو خطأ فتأكدوا انه بغير قصد او سوء نية».