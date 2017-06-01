أسفرت نتائج اليوم الأول من منافسات دورة شهداء القرين الرمضانية الـ 24 لكرة القدم عن فوز فريق الشهيد مبارك علي منصور على فريق الشهيد احمد جديد بنتيجة 3-1 بالركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما تمكن فريق الشهيد خالد محمد الكندري من التغلب على نظيره فريق الشهيد عامر فرج العنزي بسباعية نظيفة ليتأهل بذلك الفريقان الفائزان إلى الدور المقبل من البطولة التي تقام على ملاعب الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة مبارك الكبير.

وتتواصل منافسات الدور التمهيدي من الدورة مساء اليوم الأربعاء 5 رمضان بإقامة مباراتين، حيث يلتقي ضمن منافسات المجموعة الأولى فريق جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية وفريق المرحوم ناجي العنزي بينما يلاقي في المباراة الأخرى فريق الشهيد جاسم محمد غلوم نظيره فريق المرحوم سمير أشرف، على أن تتواصل المنافسات غدا بإقامة مباراتين أيضا، حيث تجمع المباراة الأولى فريقي الشهيد حسين علي رضا والشهيد بدر ناصر العيدان، أما المباراة الثانية فيلتقي فريق شهيد بوابة دسمان مع فريق الشهيد يوسف خضير علي.

الجدير بالذكر أن الدورة حظيت بمشاركة 32 فريقا وتقام بنظام خروج المغلوب من دور واحد.