تنطلق اليوم دورة شهداء الجابرية الحادية والعشرون لكرة قدم الصالات على صالة مدرسة محمد إسماعيل الغانم والتي تنظمها جمعية الجابرية تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة حسين محمود دشتي.

وتقام اليوم اربع مواجهات ضمن الدور الأول للمجموعة الأولى، حيث يلعب فريق الشهيد محمد صفري مع فريق الشهيد جاسم دشتي في الرابعة عصرا وبعدها يلتقي فريق الشهيد عيسى دشتي مع فريق الشهيد موسى اشكناني في الرابعة والنصف وفي اللقاء الثالث يلعب فريق الشهيد محمد الدرة مع فريق الشهيد عباس الفودري بالخامسة مساء وتختتم المواجهات بمباراة فريق الشهيد احمد الحطاب مع فريق الشهيد احمد قبازرد.

وفي بطولة الطائرة الأولى المقامة على صالة مدرسة فهد الدويري وبرعاية حسين محمود دشتي رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية تأهل كل من أ. ب.آر وفريق عبد الصمد دشتي إلى المباراة النهائية.

وجاء تأهل الأول بعد تغلبه على فريق ديوانية دشتي بشوطين نظيفين (٢٥/ ٢١) و(٢٥/ ١٩). وفي اللقاء الثاني فاز فريق عبد الصمد دشتي على نظيره صرخوه (٢٥/ ١٤) و(٢٥/ ١٤) وجاء تفوق دشتي بعد تألق سعد صالح ومشعل العمر وراشد عنبر وعبد الله دشتي وعبد الله غلوم لاعبي القادسية وكاظمة ولم يجدوا صعوبة في الفوز باللقاء.

وفي الختام قام حسين محمود دشتي بتسليم الفائزين من الجمهور عددا من الجوائز القيمة التي تم السحب عليها والمقدمة من مركز هاند بول لعباس كريمي.