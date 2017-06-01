سحبت مساء أمس قرعة دورة المرحوم جاسم الشرهان الرمضانية في نسختها الـ 34 تحت رعاية الشيخ دعيج الخليفة، وذلك وسط حضور مميز من الفرق المشاركة. وتقام منافسات البطولة على ملعب ثانوية عيسى الحمد في القادسية. وقال رئيس اللجنة المنظمة حسين الشرهان إن الدورة تعتبر غالية على قلوبنا لذلك نحرص دائما على إظهارها في كل عام بشكل مميز، مشيرا إلى أن حرص الفرق المشاركة في البطولة دليل على نجاحها وتواجدها ضمن أفضل الدورات الرمضانية.

وشكر الشرهان راعي البطولة الشيخ دعيج الخليفة، وهو أمر ليس بغريب عليه فهو دائما ما يدعم الشباب في كل المجالات ومن بينها الرياضة، كما شكر الشرهان جميع الرعاة والداعمين للبطولة والذين يعتبرون دائما من أسباب النجاح. وتمنى الشرهان أن تلتزم جميع الفرق في تعليمات الدورة وأن يتواجدوا في الملعب بوقت مبكر قبل انطلاق المباراة.