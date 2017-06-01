الطيب يتوقع ازدياد أعداد المتابعين للمباريات بسبب مشاركة فرق عربية

لم تشهد منافسات اليوم الرابع بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم غزارة تهديفية، كما جرت العادة في الأيام الثلاثة الأولى، حيث أسفرت المواجهات عن فوز فريق المرحوم احمد الرومي على فريق المرحوم عبدالله المدلج بهدف نظيف، وبنفس النتيجة اجتاز البلوز عقبة فريق المرحوم مساعد الميلم، بينما سيطر التعادل السلبي على مواجهة فريق المرحوم علي كرم مع كويت كابيتال.

في المباراة الأولى، أنهى فريق المرحوم احمد الرومي صمود فريق المرحوم عبدالله المدلج بهدف قاتل سجله اللاعب ناصر العلبان، بعد فاصل من الشد والجذب من الجانبين.

ومثل أداء المدلج مفاجأة للكثيرين، خاصة انه يشارك من دون محترفين متخصصين في كرة الصالات، ويعتمد على مجموعة من الهواة.

في المقابل، لم يتمكن فريق الرومي من فرض شخصيته على المباراة، نظرا لإغلاق كل المنافذ أمام الثنائي البرازيلي سيجي وهافينا بالإضافة الى سالم المكيمي.

وغابت الأهداف عن المباراة الثانية، التي جمعت فريق المرحوم علي كرم مع فريق كويت كابيتال، حيث سيطر الحذر على أداء الفريقين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي المباراة الثالثة، أفلت البلوز من كمين فريق المرحوم مساعد الميلم وتمكن من تحقيق الفوز بهدف دون رد بواسطة اللاعب نجيب العلي.ويلتقي اليوم، اتوم سبورتنغ مع فواز للتبريد، ودار المحمدية مع المرحوم عيسى القناعي، والمضمار «العراقي» مع كويت ستيل.

تشهد مسابقات دورة الروضان اليومية تفاعلا لافتا من قبل الجمهور، خصوصا مسابقة «زين» الراعي الرئيسي للدورة، التي يقوم خلالها المتسابق بتسديد الكرة نحو اربع دوائر بحيث يحصل على جائزة الدائرة المستهدفة، وهي عبارة عن هواتف سامسونغ وتذاكر سفر.

ويقدم الفنان شهاب حاجية المسابقة، ويحرص دوما على تحفيز المشاركين الثلاثة لتسديد الكرة في الزوايا العليا للحصول على جوائز اكبر، في الوقت الذي يركز فيه البعض على الزاوية الأرضية لسهولة وضع الكرة بداخلها.

وتتواجد «زين» في دورة الروضان بشكل يومي من خلال تقديم مسابقات تفاعلية وأنشطة رياضية متنوعة، بالإضافة إلى فعاليات اجتماعية وتراثية عديدة أهمها فعالية القرقيعان، إلى جانب المسابقات اليومية على حسابات زين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم الجوائز القيمة على الجماهير.

من جهته، أكد المعلق المصري الشهير احمد الطيب ان ما يميز دورة الروضان أن لها أساسا ثابتا لا يتغير وان التطور الدائم والمستمر عنوانها مع كل نسخة جديدة.

وقال: نعود للروضان بعد عام وهناك اشتياق من الجميع للاستمتاع بفعاليات الدورة وأفكارها المتجددة ومسابقاتها المتنوعة.

وأضاف: رغم التغيير الذي طرأ بابتعاد خالد الروضان رئيس اللجنة المنظمة السابق لانشغاله بمنصبه كوزير للتجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة وتسلم عبدالله الروضان المهمة خلفا له إلا أن أسس الدورة ثابت من التنظيم الرائع واستقطاب النجوم لإسعاد الجمهور والاهتمام بالبراعم من خلال بطولة هي الأبرز على الساحة.

وتوقع ان تزداد وتتسع رقعة المتابعين للدورة بعد ارتفاع عدد الفرق الخليجية والعربية المشاركة من البحرين، السعودية، قطر، العراق الى جانب الوافد الجديد الاتحاد الليبي.

وثمن الطيب جهود اللجنة المنظمة للدورة وعملها الدؤوب على مدار العام، مشيدا بالجمهور الكويتي بشكل عام وجمهور الروضان بصفة خاصة.

نجح فريق الشهيد فائق عبد الجليل في ظهوره الاول بمنافسات البراعم في تقديم مستوى لافت من خلال عبور عقبة اليحيى (ب) بثلاثية من دون رد، وفي المباراة الثانية جاء الاداء مثيرا بين الهلال ب وأكاديمية التمت سوكر قبل ان يخطف الهلال الفوز بهدفين مقابل هدف ليطيح بالتمت سوكر خارج الدورة، وفي اللقاء الاخير لم يختلف الحال كثيرا حيث جاء الاداء سجالا بين سفير كاظمة وخلف العنزي، إلا أن الأخير تمكن من إنهاء اللقاء لمصلحته بهدفين لهدف.

تقام اليوم 4 موجهات في إطار سادس أيام الدورة، حيث يواجه نجوم الجهراء فريق القرية التراثية ويلعب أكاديمية قولاسو مع نادي اليرموك ب ويلاقي فريق أكاديمية كروزيرو براعم العميد.

لقطات

٭ توج جاسم الشايع حارس فريق المرحوم عبدالله المدلج بجائزة افضل لاعب في منافسات اليوم الرابع بالدورة.

٭ تتميز دورة الروضان هذا العام بالحضور العائلي في ظل التواجد المكثف للأطفال والبراعم في المدرجات، بخلاف حضورهم اللافت أيضا في المسابقات الترفيهية.

٭ تعيش الجماهير أفضل أوقات على كل المدرجات وهي تشجع وتشارك بالمسابقات.