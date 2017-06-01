جمال مبارك: لم أتردد بالمشاركة في الدورة من خلال المباراة الاستعراضية في اليوم الختامي

كانت جماهير دورة شركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لبراعم كرة القدم للصالات، التي تقام تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، على موعد مع اشتعال المنافسة في المباريات الثلاث التي أقيمت في اليوم الثاني للبطولة أمس الأول الثلاثاء حيث ظلت النتائج معلقة حتى إطلاق الصافرة الأخيرة، وذلك نظرا لتقارب المستوى ورغبة اللاعبين في تحقيق الفوز.

وفرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله نفسه على نتيجة لقاء فريق الشهيد بدر دبيس الظفيري مع فريق الشهيدة أسرار القبندي (المجموعة الثانية)، فيما تغلب فريق الشهيد محمد الصواغ على فريق الشهيد فيصل الشطي بهدف مقابل لا شيء، وبالنتيجة ذاتها فاز فريق الشهيدة سعاد حسن على فريق الشهيد فهد الأحمد.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني للدورة عن اقتناص اللاعبين أحمد خورشيد (فريق الشهيدة أسرار القبندي)، وعبدالله أحمد عبد الفتاح (فريق الشهيد محمد الصواغ)، وجاسم صالح مطر (فريق الشهيدة سعاد حسن)، لقب أفضل لاعب.

وفي سياق متصل، تقام اليوم الخميس ثلاث مباريات حيث يلتقي فريق الشهيدة سناء الفودري مع فريق الشهيد أحمد عبدالله الكندري ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثاني يواجه فريق الشهيد علي محمد الخواجة فريق الشهيد بدر دبيس الظفيري، وفريق الشهيد بدر ناصر العيدان مع فريق الشهيدة أسرار القبندي، وذلك ضمن إطار منافسات المجموعة الثانية.

وأشاد نجم المنتخب الوطني الأول ونادي القادسية لكرة القدم السابق جمال مبارك بفكرة اللجنة المنظمة العليا لدورة الشركة الكويتية للاستثمار بإقامة دورة رمضانية للبراعم، مضيفا أن هذه الفكرة تهدف إلى كشف النقاب عن العديد من اللاعبين الموهوبين الذين سيكون لهم شأن كبير في الكرة الكويتية بإذن الله.

وأكد مبارك أن الدورة توفر للاعبين الاحتكاك الذي يصقل موهبتهم، دون وضعهم تحت ضغوط نفسية وعصبية، لذلك سيقدم اللاعبين كل ما في جعبتهم.

وقال: «لم أتردد في المشاركة في الدورة من خلال المباراة الاستعراضية التي ستقام في اليوم الختامي للدورة التي ستجمع فريق أصدقاء جمال مبارك مع فريق أصدقاء بدر حجي، وأعتقد من خلال وجهة نظري الشخصية أن الجماهير ستستمتع بهذه المواجهة النارية».

أمان: المستويات متقاربة

أكد المحلل الفني للدورة سالم أمان أن الفرق الستة التي شاركت في منافسات الدورة في اليومين الأول والثاني ظهروا بمستويات جيدة، مضيفا أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في المستوى، لاسيما أن منافسة حامية الوطيس ستفرض نفسها على المباريات المقبلة في ظل الصراع على حجز بطاقتي التأهل لدور الثمانية عن كل مجموعة من المجموعات الأربع.

ولفت أمان إلى أنه وفقا لوجهة نظره الشخصية فإن المستويات متقاربة للغاية بين الفرق، لكن فريق الشهيد بدر الظفيري حتى الآن أحد المرشحين فوق العادة للفوز باللقب، معربا عن أمنيته بالتوفيق لجميع الفرق في الجولات المقبلة.