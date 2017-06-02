تكريم الفريق الكروي الأول أصبح عادة سنوية

أقام رجل الأعمال وعضو الجمعية العمومية بنادي القادسية محمد عبدالعزيز البابطين في ديوان البابطين بمنطقة النزهة احتفالا تكريميا للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بمناسبة حصولهم على دوري فيفا لهذا الموسم، بحضور النائب عبدالوهاب البابطين وعضو مجلس إدارة النادي سعود بوحمد وعدد من الشخصيات الرياضية ومحبي القلعة الصفراء، كما قام البابطين بتكريم المركز الإعلامي بنادي القادسية ورابطة مشجعي النادي تثمينا للجهود البارزة مع الفريق طوال الموسم.

وعقب افتتاحية الحفل الذي قدمه مدير المركز الإعلامي بنادي القادسية الزميل أحمد الرمضان، رحب محمد البابطين بالحضور، مشيدا بما قدمه لاعبو الأصفر خلال الموسم من مستويات لافتة وبالعمل والجهود المبذولة من الأجهزة الإدارية والفنية والطبية والعاملة مع الفريق فكانوا رجالا على قدر التحدي أمام جميع الظروف والعقبات المختلفة.

وأضاف البابطين أن وجود وتكريم الفريق الكروي الأول أصبح عادة سنوية ما يعطي مدلولا واضحا أن شمس البطولات لا تغيب عن الزعيم الملكي، مختتما حديثه بقوله للاعبي الأصفر أنتم في نظرنا أبطال دوري فيفا لهذا الموسم وستظلون كذلك، لأنكم تمثلون قلعة التاريخ والأمجاد في نادي القادسية.

بدوره، ألقى النائب عبدالوهاب البابطين كلمة تحفيزية للاعبي الأصفر، مطالبا إياهم تناسي ما حصل، خصوصا أن محبي وعاشقي نادي القادسية على أتم الثقة بأنه مع رجال الأصفر فإن للمجد بقية وأن طريق الإنجازات لا يزال سالكا وممهدا لرجال بني قادس الأبطال في القادم من الأيام.



وأكد النائب البابطين أن نادي القادسية هو بطل الدوري لهذا الموسم، مسترسلا في حديثه للاعبي الأصفر أنتم أبطال وستظلون أبطالا في عيوننا وهذا الموسم وما حصل من أحداث للنسيان وشخصيا لا يعنيني ما حصل وسأظل أقول البطل يظل بطلا والخير (بقبال).