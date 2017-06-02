انطلقت منافسات اليوم الأول لبطولة المحامي أحمد خليفة الشحومي الرمضانية في نسختها الأولى على ملعب سلوى الكائن في منطقة سلوى قطعة 4 وسط حضور جماهيري كبير تابعوا أحداث المباريات الأربع.

وفي الجولة الأولى نجح فريق مشاري العازمي في دك شباك فريق المرحوم طلال الأذينة بخماسية نظيفة، كما فاز فريق أتلتيكو مدريد على البلوز 5-1، وتمكن فريق الشريعان من انتزاع فوز ثمين على حساب منافسه فريق سلوى يونايتد بهدف لهدف نظيف.



وشهدت منافسات اليوم الأول انسحاب فريق ديوانية الدغام أمام الدوحة وذلك بعد انقضاء الفترة القانونية التي منحها حكم المباراة لحين وصول الفريق إلا أنه لم يحضر.

وكانت مباريات الجولة الأولى قد شهدت تنافسا محموما بين الفرق المشاركة وهو ما أضفى روح التنافس التي قابلتها الجماهير بالتصفيق الحار والتشجيع، خاصة في المباراة الأولى التي جمعت فريقي مشاري العازمي وفريق المرحوم طلال الأذينة اللذين استمر التنافس بينهما إلى أن أطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء الذي انتهى بتسجيل 5 أهداف دفعة واحدة في مرمى الأذينة.

أما المباراة الثانية، والتي جمعت فريقي أتلتيكو مدريد والبلوز 5-1، فقد كانت مشابهة لسابقتها من الناحيتين الفنية والتهديفية وهو ما أعطى انطباعا جيدا لدى عموم الحاضرين، كما شهدت المباراة الثالثة تنافسا كبيرا بين فريقي سلوى يونايتد والشريعان، حيث تمكن الأخير من خطف هدف الفوز بعد عناء في مباراة اتسمت بالندية والتكافؤ، فيما أعلن حكم اللقاء الرابع عن تأهل فريق الدوحة بعد اعلان انسحاب فريق الدغام من منافسات البطولة.

وتشهد مباريات اليوم التي ستنطلق في التاسعة والنصف مساء 4 لقاءات تجمع فريق الأول مع ديوانية الغانم، وشباب سلوى والمحاربين القدامى، كما يواجه فريق ديوانية المجرن فريق عيد علي عيد، أما اللقاء الرابع والأخير فيتواجه فريق الحزم مع فريق ديوانية مساعد راضي العازمي.

هدايا قيمة يومية

أشاد عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة محمد خليفة الشحومي بالمستوى الفني والأداء الكبير الذي شهدته البطولة في يومها الأول وبالحضور الجماهيري الذي فاق التوقعات، قائلا: البطولة في أول نسخة لها شهدت حضورا جماهيريا رائعا ومستويات فنية مميزة ارتقت إلى مستوى التطلعات، ونعمل على توفير كل أنواع الراحة لجميع الحضور الذين جاؤوا ليشاركونا في إنجاح البطولة، إضافة إلى أن المستويات الفنية التي شهدتها البطولة في يومها الأولى ساهمت بشكل كبير في تحفيز الجماهير الذين أبدوا رغبة صادقة في الاستمرار بالحضور لحين الختام.

وأشار الشحومي إلى ان اللجنة المنظمة عملت على توزيع 10 جوائز يومية على الجمهور الحاضر وذلك من خلال السحب الذي يشارك فيه كل الحاضرين، وتقدم لهم الجوائز خلال فترة الاستراحة المقررة بعد أول مباراتين.

وأضاف: الجوائز التي يتم تقديمها بصورة يومية للجمهور عبارة عن مبالغ مالية نقدية وساعات ثمينة وحقائب رياضية وكوبونات مشتريات من المطاعم وقطع من الأجواخ التي تقدم تقديرا للجمهور الحاضر الذي يسهم تواجده في إنجاح الدورة.