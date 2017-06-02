يحيى حميدان

تتجه النية لدى إدارة نادي الشباب لتجديد الثقة في مدرب فريق كرة السلة بالنادي عبدالعزيز القلاف للموسم الثالث على التوالي عقب المستويات الطيبة التي ظهر بها الفريق تحت قيادته في الموسمين الماضي.

ويعمل القلاف في نادي الشباب منذ عام 2008 حين تمت اعادة نشاط لعبة كرة السلة بالنادي، وعمل مساعدا لعدد من المدربين طوال هذه الفترة قبل أن يتولى مهمة القيادة الفنية في عام 2015.

وينتظر القلاف توقيع العقد بصفة رسمية مع الإدارة قبل الدخول في مفاوضات لاستعارة بعض لاعبي الأندية الأخرى الذين يرى أنهم سيضيفون للفريق في الموسم الجديد، والذي يسعى من خلاله الشباب إلى الارتقاء اكثر في سلم ترتيب الدوري وكذلك الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في بطولة الكأس.