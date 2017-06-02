اجتمع سفيرنا لدى المغرب عبد اللطيف علي اليحيا الى وزير الشباب والرياضة المغربي الطالبي العلمي وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية لاسيما في مجال الشباب والرياضة.

واشاد اليحيا بتنظيم المغرب لاحتفالية (المغرب عاصمة الشباب العربي لعام 2016).

وأوضح أن الكويت التي تسلمت الراية من المغرب لتصبح «عاصمة الشباب العربي لعام 2017 ستواصل ما بدأه المغرب بروح متجددة ومتميزة تدعم دور الشباب العربي في العمل البناء وخدمة المجتمع وتنميته».



من جانبه، أشاد الوزير العلمي بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، معربا عن دعم المغرب للرياضة الكويتية التي تحظى باحترام في المحافل الرياضية العربية والاقليمية والدولية بسبب تألق أبطالها في مختلف الألعاب الرياضية.