واصل فريقا الشاهد والوسط تقدمهما في دورة النهار الرمضانية لكرة القدم للصحف والمجلات وتأهلا إلى الدور نصف النهائي بعد فوز الأول على كونا 3-1 بركلات الترجيح، والثاني على النهار بنتيجة 5-3 الأول من أمس الأربعاء على صالة المعهد العالي للاتصالات والملاحة في الشويخ.



ويلتقي الفريقان اليوم في أولى مواجهات نصف النهائي على الصالة ذاتها في الساعة 04:00 مساء.

وتقام الدورة بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية وتحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وتختتم غدا السبت بإقامة المباراة النهائية.

أدار المباراتين الحـكام: أحـمـد الـعـلي وخـالد ندا وخالد البديوي وعبدالهادي العنزي، ونجحوا في قيادة اللقاءين إلى بر الأمان.