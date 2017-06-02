تقدم العقيد خالد أبا الخيل المشرف العام على بطولة المرحومة الشيخة سلوى صباح الأحمد الرمضانية الثانية عشرة بخالص التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، بمناسبة بلوغ شهر رمضان المبارك، كما أشار الى أن البطولة ستقام بشكل يومي بمعدل 4 لقاءات يوميا في الفترة المسائية وصولا إلى الأدوار النهائية.

وتمنى أبا الخيل ان تشهد المنافسات المستويات المطلوبة في إطار أجواء الروح الرياضية والأخوية بين عناصر الأمن الخاص.

من جانبه، اكد رئيس اللجنة الإعلامية في البطولة خالد الجريد انتهاء اللجنة المنظمة من إعداد جداول البطولة وذلك عقب تسلم كشوفات الفرق الرسمية المعتمدة من كل إدارة من إدارات القطاع.

وأضاف ان البطولة ستقام تحت إشراف تحكيمي مميز خاصة في ظل رئاسة الحكم الدولي السابق سعد كميل الفضلي للجنة الحكام وهو ما يعد إضافة قوية للمنافسات.