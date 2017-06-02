حقق منتخب الكويت الوطني لكرة العلم المركز الخامس في بطولة كأس آسيا للعبة والتي اختتمت في العاصمة الفلبينية مانيلا أواخر مايو الماضي، وذلك عقب تغلبه على المنتخب الفيتنامي بنتيجة 66/6 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وكان بإمكان ازرق كرة العلم تحقيق نتيجة أفضل خلال البطولة لولا أن عاملي الأرض والجمهور اضافة الى الفارق في الاستعداد، والتي صبت في صالح مستضيف البطولة المنتخب الفلبيني بالمباراة الفاصلة للدخول في المربع الذهبي والتي جمعته مع منتخبنا الوطني الذي خسر اللقاء بفارق النقاط الإضافية بنتيجة 33/31 بعد أن أبلى لاعبو الأزرق بلاء حسنا خلال الأدوار التمهيدية وخسروا بالكاد أمام حامل لقب البطولة المنتخب الياباني بنتيجة 25/28 في مباراة شهدت ندية وتكافؤا بين المنتخبين.

بدوره، أشاد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأميركية الشيخ مشعل طلال الفهد بمستوى البطولة وبالتطور الكبير الذي شهدته المنتخبات الآسيوية، معربا عن اسفه لحصول المنتخب الكويتي على المركز الخامس على مستوى القارة خاصة أن الأزرق يحتل المركز الثالث في التصنيف على مستوى القارة الصفراء إضافة إلى كونه وصيف البطولة الأخيرة للشواطئ التي أقيمت الموسم الماضي في تايلند.

وأضاف الفهد أن المكسب الأكبر من خلال هذه البطولة هو مشاركة منتخبنا تحت العلم الكويتي، مطالبا اللاعبين ببذل قصارى جهودهم والالتزام بتدريباتهم خاصة ان ما قدموه من مستويات رفيعة أشاد بها جميع النقاد والمتابعين للبطولة يؤهلهم للتعويض في البطولات المقبلة في ظل التطور الملموس الذي حققته اللعبة في الكويت على الرغم من أنها تعد حديثة في مزاولتها أو دعمها قياسا بالمنتخبات الآسيوية الأخرى.

من ناحيته، شكر ماضي المطيري رئيس وفد منتخبنا المشارك في البطولة اللاعبين على التزامهم في البطولة والمعسكر القصير الذي سبق المنافسات، مضيفا أن سوء التحكيم فضلا عن عدم جاهزية المنتخب بسبب قصر فترة الإعداد لتأخر صرف الميزانية من اللجنة الأولمبية المعينة كانت من العوامل المؤثرة بشكل كبير على خطة إعداد الفريق لهذا الاستحقاق الآسيوي.