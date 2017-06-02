توج فريق المرحوم عبدالصمد دشتي بكأس دورة الجابرية الأولى لكرة الطائرة بعد تغلبه بشوطين دون مقابل على فريق أ.ب.آر (13-25) و(25/16) في نهائي مثير أقيم على صالة مدرسة فهد الدويري الثانوية - بنين، وقام حسين دشتي رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية بتتويج الفريق الفائز بكأس الدورة، في حضور اعضاء مجلس الادارة، وتم تكريم الفريق صاحب المركز الثاني والحكام.

جاءت المباراة حماسية من الفريقين لما يمتلكان من لاعبين مميزين من فرق القادسية والكويت وكاظمة ومعظمهم في صفوف منتخب الكويت، حيث تألق في صفوف فريق عبدالصمد دشتي كل من عبدالعزيز الشطي ومشعل العمر وسعد صالح وعبدالله غلوم والأخوين ناصر وعبدالله عبدالصمد دشتي وراشد عنبر وناصر دشتي، في المقابل ضمت كتيبة «آر» كلا من عبدالله وعبدالعزيز شاكر واحمد الرويح ونواف مبارك وعذبي مالك العنزي ومحمد الديحاني وعبدالعزيز محارب.

ونجح فريق دشتي في السيطرة على الشوط الأول بفضل الضربات الساحقة للعمر والشطي ودشتي حيث أنهوا الشوط بفارق 12 نقطة، وفي الشوط الثاني حاول لاعبو «آر» العودة الى القاء بعد تقدمهم في بداية الشوط ولكن خبرة دشتي نجحت في حسم الشوط الثاني ايضا.

وبارك حسين دشتي للفريق الفائز بكأس الدورة، كما تقدم بالشكر الى الفرق المشاركة ودورها الكبير في إنجاح البطولة الاولى التي تنظمها جمعية الجابرية التعاونية لكرة الطائرة، وخص بالشكر اللاعبين الدوليين لمشاركتهم الفاعلة، حيث كان لهم دور كبير في رفع مستوى الأداء للمباريات، كما تقدم بالشكر الى لجنة الحكام واللجنة المنظمة واللجان العاملة على دورها في إظهار البطولة بمظهر مشرف للجميع، واكد أن النجاح سوف يتواصل في دورة شهداء الجابرية لكرة القدم وتمنى التوفيق للفرق المشاركة.

4 مباريات في ختام الدور الأول

وفي دورة شهداء الجابرية لكرة القدم المقامة على صالة محمد اسماعيل الغانم، تقام اليوم أربع مباريات في ختام الدور الأول، حيث يلتقي في الرابعة عصرا فريق الشهيد خليل البلوشي مع فريق الشهيد نجيب الرفاعي، وبعدها يلعب فريق الشهيد محمد حمزة مع فريق الشهيد عبدالحميد خريبط في الرابعة والنصف، وفي اللقاء الثالث يواجه فريق الشهيد وحيد صفر نظيره الشهيد احمد الأنصاري في الخامسة عصرا وتختتم الجولة بلقاء فريق الشهيد عبدالعزيز المجادي مع فريق الشهيد علي القلاف بالخامسة والنصف.