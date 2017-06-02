تقام اليوم الجمعة 3 مباريات يلتقي الشهيد الشطي مع فريق الشهيد فهد الأحمد وفريق الشهيد الصواغ مع فريق الشهيدة سعاد حسن

أعلن فريق الشهيد فايق عبدالجليل تأهله إلى دور الثمانية لدورة الشركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لبراعم كرة القدم للصالات، التي تقام على الصالة المغطاة بنادي الكويت خلال الفترة من 29 مايو الماضي حتى 9 يونيو الجاري، وذلك تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح. وضمن فريق الشهيد فايق عبدالجليل تأهله الى دور الثمانية بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، وذلك حتى في حال خسارته في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للدورة على يد فريق الشهيد أحمد عبدالله الكندري.

وتمكن فريق الشهيد فايق عبدالجليل من التغلب على فريق الشهيد أحمد حسن أبل بهدف من دون رد، وفي منافسات المجموعة الرابعة فاز فريق الشهيد يوسف المشاري على فريق الشهيد سالم الكندري بالنتيجة ذاتها، فيما تفوق فريق الشهيدة وفاء العامر على فريق الشهيد أحمد قبازرد بهدفين مقابل هدف واحد.

وحسم اللاعبون محمد يوسف الشايجي (فريق الشهيد سالم الكندري)، وعبدالعزيز الهزاع (فريق الشهيدة وفاء العامر)، وعثمان ثامر الخضير (فريق الشهيد فايق عبدالجليل) لقب أفضل لاعب في المباريات الثلاث التي أقيمت في اليوم الثالث لمنافسات الدورة أمس الأول الثلاثاء.

وتقام اليوم الجمعة 3 مباريات، يلتقي خلالها فريق الشهيد فيصل محمد الشطي مع فريق الشهيد الشيخ فهد الأحمد، وفريق الشهيد محمد سالم الصواغ مع فريق الشهيدة سعاد حسن، وذلك ضمن إطار منافسات المجموعة الثالثة، فيما تقام مباراة واحدة في المجموعة الرابعة تلك التي تجمع بين فريق الشهيد يوسف ثنيان المشاري مع فريق الشهيد أحمد محمود قبارزد.

وأكد رئيس لجنة الحكام بالدورة سليمان الميل أن اللجنة حريصة دائما على اختيار أفضل الحكام لإدارة المنافسات، ومن بينهم الحكم الدولي وليد الفرج وثلاثة حكام درجة أولى، مبينا أن جميع قراراتهم حتى انتهاء منافسات اليوم الثالث للدورة جاءت موفقة وبلا أخطاء تذكر.

وأشاد الميل بالفرق المتنافسة التي تبدي التزاما تاما بالقرارات التحكيمية حتى الآن بشكل لافت للنظر، مشددا على أن الاحتجاجات التي تسلمتها اللجنة عادية للغاية وتمثلت في أخطاء بسيطة لم تغير من نتيجة أي مباراة من المباريات التسع.

وأعرب المذيع الداخلي للدورة الفنان بلال الشامي عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة تنظيميا وفنيا وتحكيميا وجماهيريا، لافتا إلى أن الجماهير في تزايد مستمر بسبب اشتعال المنافسة في المجموعات الأربع لحجز بطاقات التأهل إلى دور الثمانية.

وأشار الشامي إلى أن شركة الكويتية للاستثمار نجحت من خلال هذه الدورة في تحقيق المعادلة الصعبة من خلال إعداد لاعبين جدد للكرة الكويتية، ومن خلال حرصها على نجاح البطولة وعدم وجود أخطاء تذكر، موجها الشكر للشركة والقائمين على اللجنة المنظمة للبطولة على اهتمامهم منقطع النظير بالنشء.