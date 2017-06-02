يحيى حميدان

أعلن المهاجم يعقوب الطراروة عودته رسميا الى صفوف ناديه الكويت عقب إعارته لمدة موسم للتضامن الذي قدم معه موسما مميزا وساهم في ايصاله الى الدوري الممتاز والوصول كذلك الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير.

وتمنى الطراروة التوفيق للاعبي التضامن في الموسم المقبل، مشيرا الى ان السر في ارتقاع مستواه وبروزه بشكل لافت يعود الى ارتياحه الكبير في التواجد مع الفريق الذي وجد فيه كامل الدعم والتعاون من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

وبرز الطراروة بشكل لافت في دوري «VIVA» بعد ان سجل 11 هدفا مع التضامن في الموسم المنقضي على الرغم من غيابه عن بعض المباريات بسبب الاصابة.