ضربت أكاديمـية سترايكرز بقوة في ظهورها الأول بمنافسات البراعم بتغلبها على أساطير الجهراء برباعية

خـــطف البـــرازيلي كابريــوفا، خليفة الأسطورة فالكاو، الأنظار في اليوم الخامس بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم، بفاصل من المهارات واللمسات السحرية، التي ساعدت فريق بنك بوبيان على الفوز على ماكدونالد بثلاثة أهداف لهدفين، بينما تغلب فريق مجموعة عبدالله الرداد على فريق الشهيد الأحمد بثلاثة اهداف مقابل هدف، وفريق الاتحاد الليبي على مطحنة سمراء عدن بثلاثية نظيفة.

في المباراة الأولى، باغت فريق الشهيد فهد الأحمد منافسه الرداد بهدف مبكر حمل توقيع عبدالرحمن العنزي، لكن الرد كان قاسيا وعبر ثلاثة أهداف تناوب عليها كل من فهد الشيخ وعبدالرحمن القاسم، ليظفر فريق الرداد بانتصار ثمين، سيساعده على حجز إحدى بطاقتي العبور الى الدور التالي.

وفي المباراة الثانية، اتجهت الأنظار صوب الثنائي البرازيلي الكبير بولا هداف كأس العالم 2008 وزميله كابريوفا الذي أمتع الجمهور بسلسلة من المهارات الفردية الرائعة، وبقدرته العالية على التحكم بالكرة، وإهداء التمريرات السحرية الى زملائه.

وشهدت المباراة سجالا بين ثنائي بوبيان بولا وكابريوفا، والبرازيلي الآخر فالدينيو والأردني سامر سامح أهم أوراق فريق ماكدونالد، لكن بوبيان حسم الأمور لصالحه بثلاثة أهداف لبولا وناصر القلاف ومحمد المنصور، مقابل هدفين لعبدالعزيز الشيحة وسامر أبوبكر.

وفي المباراة الثالثة، كشر الاتحاد الليبي عن أنيابه مبكرا، وقدم عرضا مميزا، ليحقق انتصارا مستحقا على سمراء عدن بثلاثية حملت توقيع محمد شحوت ومحمد سليمان.

وتتواصل الدورة اليوم بإقامة ثلاث مباريات، في افتتاح منافسات الدور الثاني بمرحلة المجموعات، حيث يلتقي تيماس مع نادي المصارف، ونادي القادسية مع بنك الكويت الدولي، وفريق وزارة الكهرباء مع نادي كاظمة.

الشهري: فرصة لصقل المواهب

أكد مدرب الاتفاق وصيف بطل دوري الصالات السعودي عبدالله الشهري، الذي يقود فريق مجموعة عبدالله الرداد المشارك في الدورة، ان فريقه يضم عددا من العناصر الشابة الطامحة لحفر اسمها في عالم اللعبة، معتبرا ان المشاركة وسط كوكبة نجوم دورة الروضان فرصة مثالية لصقل موهبتهم وتنميتها لخدمة كرة الصالات السعودية.

وأضاف ان المشاركة في دورة الروضان تمثل اضافة كبيرة للاعبي فريقه ولاسيما العناصر الواعدة التي تظهر في الدورة لأول مرة، مردفا أن الدورة لعبت دورا فاعلا في انتشار اللعبة وتطورها بالخليج بشكل عام.

وأشار الشهري الى انه يتشرف بالمشاركة بدورة الروضان للمرة الرابعة على التوالي، مضيفا انهم يبحثون في هذه المشاركة للذهاب بعيدا في سباق المنافسة على اللقب، لافتا الى أن فوزهم في الظهور الأول لهم في الدورة يمنحهم دوفعا ايجابيا لبذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق المزيد من الانتصارات وصولا الى الأدوار النهائية.

سترايكرز يتألق في البراعم

ضــربت أكــــاديمـية سترايكرز بقوة في ظهورها الأول بمنافسات البراعم بتغلبها على أساطير الجهراء برباعية من دون رد في افتتاح منافسات اليوم الخامس للدورة، وفي مباراة ثانية جاء الأداء متكافئا بين فريق أحمد العبيان ونجوم البراعم وتأجل الحسم لركلات الترجيح التي ابتسمت لنجوم البراعم ليخطفوا النصر بهدفين لهدف.

ولم يختلف الحال كثيرا في المباراة الأخيرة بين أبطال الكويت وأكاديمية سكوررس، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل قبل ان يحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي وقفت إلى جانب أكاديمية سكوررس ليفوز بهدفين لهدف.

وتقام اليوم ثلاث مباريات ضمن المجموعة الثالثة، فيلتقي أكاديمية أرسنال نادي كاظمة ويواجه نادي اليرموك ج فريق الأبطال وفي الختام يلتقي اللوغاني مع نجوم الكرة.

لقطات

٭ تستقبل ديوانية دورة الروضان التي تبث يوميا عبر شاشة قناة سبورت بتلفزيون الكويت ثلاثة ضيوف جدد في الأسبوع الثاني وهم بشار عبدالله واحمد عجب وفهد الأنصاري، بعدما استضافت في الأسبوع الأول كلا من أسامة حسين وفهد كميل وجمال مبارك.

٭ توج البرازيلي بولا، محترف فريق بنك بوبيان بجائزة أفضل لاعب في منافسات اليوم الخامس بالدورة، بعد تألقه في مباراة فريقه أمام فريق ماكدونالد.

٭ تبادل عبدالله الروضان رئيس اللجنة المنظمة وحسين غانم مدير الدورة الدروع مع طه العابد مدير كرة الصالات رئيس وفد الاتحاد الليبي المشاركة بالدورة.