تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم «الازرق» مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأصبح بالمركز الـ «١٦٨»، بينما احتفظ المنتخب البرازيلي بالمركز الاول امام الارجنتين والمانيا.

وكان منتخب البرازيل انتزع في التاسع من مارس الماضي الصدارة للمرة الأولى منذ العام 2010، وذلك بعد تأهله كأس العالم 2018 في روسيا، وبقيت الارجنتين ثانية امام المانيا وتشيلي وكولومبيا.

عربيا، تراجعت مصر الى المركز العشرين وهي كانت دخلت نادي المنتخبات العشرين الأوائل في مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2010.

وتأتي تونس ثانية عربيا (41 عالميا)، تليها الجزائر والسعودية (53 بعد تساويهما برصيد 636 نقطة لكل منهما) ثم المغرب (56) والامارات (75) وسورية (77) وقطر (88) وليبيا (92).