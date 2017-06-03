واصل المتنافسون في دورة المحامي أحمد الشحومي الرمضانية الأولى تقديم العروض الفنية التي ارتقت إلى مستوى التطلعات، وذلك عبر النتائج التي انتهت عليها المباريات التي أقيمت على ملعب قطعة 4 والكائن في منطقة سلوى بحضور عدد كبير من الجماهير الذين شاركوا في تشجيع وتحفيز الفرق المتنافسة.

وتمكن فريق توتنهام من إقصاء فريق السالمية بخمسة أهداف نظيفة دون رد، فيما نجح فريق الأسطورة هو الآخر في استبعاد فريق ديوانية العيبان بفوزه 4-0، كما تمكن فريق الشحومي من هزيمة فريق قريتنا 3-1، وابتسمت ركلات الترجيح لفريق ديوانية بن سلما على حساب فريق خال الكلفس بعد تعادلهما في الوقت الأصلي واحتكامهما إلى ضربات الترجيح، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق بن سلما على خال الكلفس 3-2.

واتسمت المباريات بالقوة والندية والمستويات الفنية العالية، حيث يمتلك كل فريق عددا من عناصر الخبرة الذين ساهموا في رفع مستوى التنافس الذي بلغ مستوى متقدما.

وتواصل الفرق المتنافسة اليوم لقاءاتها بأربعة مواجهات حيث يلتقي فريق أرطغل نظيره ريال مدريد، كما يواجه فريق ديوانية النجدي نظيره فريق ديوانية العواد، وفي اللقاء الثالث يصطدم فريق يوفنتوس بفريق تشيلسي، أما اللقاء الرابع والأخير فيلتقي فريق ديوانية سعد الدغام مع فريق الوسمي.

وواصلت اللجنة المنظمة للبطولة تقديم الجوائز اليومية للجماهير الحاضرة والتي يتزايد عددها بصورة يومية، إذ يتجاوز عدد الحاضرين عن 150 فردا من مختلف الأعمار، وذلك لمتابعة أحداث البطولة والمشاركة في السحوبات اليومية التي يتم إجراؤها على 10 جوائز.