شهد اليوم الأول لدورة شهداء الجابرية لكرة القدم غزارة تهديفية، وذلك بعد فوز فريق الشهيد محمد صفري على فريق الشهيد جاسم دشتى بتسعة أهداف مقابل هدف وتغلب فريق الشهيد موسى اشكناني على فريق الشهيد عيسى دشتي بسداسية نظيفة وفوز فريق الشهيد محمد الدرة على فريق الشهيد عباس الفودرى بأربعة أهداف مقابل هدفين وتغلب فريق الشهيد احمد قبازرد على فريق الشهيد احمد الحطاب بخماسية نظيفة.

أقيمت المباريات على صالة مدرسة محمد إسماعيل الغانم تحت رعاية حسين دشتي رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية، وشهدت المباريات قوة وإثارة، خاصة مواجهة الدرة والفودري لما يتمتع به الفريقان من نشاط وقوة، كما شهدت المباراة حالة طرد قبل نهاية الشوط الثاني للإنذار الثاني إثر تدخل عنيف، فيما لم يجد فريقا صفرى وأشكناني أي صعوبة في تخطى فريقي جاسم وعيسى دشتي، فالأول أنهى المباراة مبكرا من شوطها الأول بعدما حسمه بخماسية نظيفة، فريق اشكناني ففاز بثلاثية نظيفة في الشوط الأول ومثلها في الشوط الثاني، بينما جاءت المباراة بين الحطاب وقبازرد من طرف واحد معظم الشوطين.

وتستكمل اليوم مباريات الدور الأول بأربع مباريات، حيث يلعب فريق الشهيد محمد صفر مع فريق الشهيد محمد اشكناني في الرابعة عصرا، ويلتقي فريق الشهيدة نورةعطية مع فريق الشهيد احمد قمبر في الرابعة والنصف، وفي اللقاء الثالث يواجه فريق الشهيدة أسرار القبندي نظيره فريق الشهيد يوسف مال الله في الخامسة عصرا، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة فريق الشهيد سلمان الشراح مع فريق الشهيدة سناء الفودري في الخامسة والنصف.