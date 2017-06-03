تقام مساء اليوم السبت مباراتان ضمن منافسات الدور التمهيدي من دورة شهداء القرين الرمضانية الـ 24 لكرة القدم التي تقام على ملاعب الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة مبارك الكبير (ق 2)، حيث يلتقي في الأولى منها فريقا الشهيد فهد الأحمد والمرحوم عيسى القناعي ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما تجمع الثانية منها فريقي الشهيد محمد عثمان الشايع والمرحوم سالم الفهيدي لحساب المجموعة الثانية من الدورة التي تقام بنظام خروج المغلوب.

وكانت نتائج اليوم الرابع من الدورة قد أسفرت عن فوز فريق الشهيد بدر ناصر العيدان على فريق الشهيد حسين علي رضا 2/3 بالركلات الترجيحية بعد تعادل الفريقين إيجابا في الوقت الأصلي 1/1، وكذلك فقد تأهل فريق الشهيد بوابة دسمان إلى الدور الثاني من الدورة على حساب فريق الشهيد يوسف خضير علي بعد أن حقق عليه فوزا كبيرا بنتيجة 6 /2. الجدير بالذكر أن الدورة حظيت بمشاركة 32 فريقا وتقام بنظام خروج المغلوب من دور واحد.