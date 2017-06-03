وصل الصراع إلى أشده على حجز بطاقتي التأهل في المجموعة الثانية من منافسات دورة شركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لبراعم كرة القدم للصالات، التي تقام بالصالة المغطاة في نادي الكويت من 29 مايو الماضي حتى 9 الجاري، تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.

ويتنافس على التأهل عن المجموعة الثانية لدور الثمانية 3 فرق، بفوز فريق الشهيد بدر الظفيري على فريق علي محمد الخواجه بنتيجة 2-0، ليرفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط متصدرا المجموعة، بينما حل الخاسر في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

وتغلب فريق الشهيدة أسرار القبندي على فريق الشهيد بدر العيدان بنتيجة 2-1، ليأتي فريق الشهيدة أسرار القبندي في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط بعد أن رجحت الأهداف كفة المتصدر فريق الشهيد بدر دبيس الظفيري، في حين ودع فريق الشهيد بدر العيدان الدورة رسميا من دورها الأول بعد أن جاء في المركز الأخير بلا نقاط.

كما انتهت آمال فريق الشهيد أحمد الكندري في التأهل بخسارته أمام فريق الشهيدة سناء الفودري بنتيجة 2-1 في المجموعة الأولى، حيث ظل بلا رصيد من النقاط ليأتي في المركز الأخير، بينما ارتفع رصيد فريق الشهيدة سناء الفودري إلى 3 نقاط احتلت المركز الثاني، وبات الصراع بينه وبين فريق الشهيد أحمد حسن أبل الذي حل ثالثا بنفس الرصيد من النقاط، على بطاقة التأهل الثانية، بعد أن حجز فريق الشهيد فايق عبدالجليل البطاقة الأولى.

وجذبت البطولة أنظار نجوم الكرة الكويتية، حيث تابع منافسات اليوم الرابع حارس كاظمة والمنتخب الوطني شهاب كنكوني، ومدافع القادسية والمنتخب الوطني حسين فاضل، بالإضافة إلى مدرب اليرموك البرازيلي داسيلفا.

وتواصل دورة شركة الكويتية للاستثمار منافساتها اليوم السبت بثلاث مواجهات تجمع فريق الشهيد سالم علي الكندري مع فريق الشهيدة وفاء العامر (المجموعة الرابعة)، وفريق الشهيد فايق عبدالجليل مع فريق الشهيد أحمد عبدالله الكندري، وفريق الشهيدة سناء الفودري مع فريق الشهيد أحمد حسن أبل (المجموعة الأولى).

وجه حسين فاضل الشكر للشركة الكويتية للاستثمار على منح الفرق لبراعم الكويت للمشاركة في هذه الدورة القوية، مضيفا أن الدورة لفتت الانتباه إليها بشدة رغم إقامتها منذ عامين فقط.

وأشاد فاضل بالنواحي التنظيمية والفنية للدورة، مشددا على أنه من الصعوبة بمكان ترشيح فريق للفوز بها في ظل المنافسة الشرسة بين الفرق المشاركة وتقارب مستوى اللاعبين.

كنكوني: فرصة لاكتشاف المواهب

أكد شهاب كنكوني أن الفرصة بالنسبة للاعبين المشاركة في دورة الشركة الكويتية للاستثمار تبدو رائعة في الكشف عن مواهبهم ومهاراتهم، مطالبا المدربين بضرورة متابعة الدورة عن كثب لاكتشاف لاعبين جدد.

وأشاد كنكوني باللاعبين المشاركين في الدورة، مؤكدا أن نجله حسين شهاب كنكوني حارس فريق الشهيدة أسرار القبندي ظهر بمستوى جيد لكنه ما زال لديه الكثير ليقدمه.