مقصيد: «الروضان» علامة بارزة من معالم الكويت

حققت فرق فواز للتبريد والمحمدية وكويت ستيل انتصارات صعبة في إطار منافسات اليوم السادس بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.

في المباراة الأولى، اجتاز فواز للتبريد عقبة فريق اتوم سبورتنغ بهدف دون رد حمل توقيع البرازيلي ماركو، الذي شكل ثنائيا رائعا مع مواطنه صاحب المهارات العالية سيرجينيو، بينما غابت الحلول التهديفية عن ثنائي اتوم الإسباني سايمون وراؤول.

في المباراة الثانية، يدين فريق المحمدية بفوزه على فريق المرحوم عيسى القناعي بثلاثية للاعبه البرازيلي هوغو الذي أنهى صمود المنافس بتسجيل هدف الأسبقية في الشوط الثاني، قبل ان يصنع الهدف الثاني لزميله علي منير، ثم عاد هوغو ليضيف الهدف الثالث بطريقة فنية رائعة.

في المباراة الثالثة، عانى كويت ستيل كثيرا ليعبر منافسه فريق المضمار بثلاثة أهداف لهدف، حيث سجل للفائز الإيطالي المبدع جوناس (هدفان) وعلي ديوان، وسجل للمضمار محمد جبار بصناعة رائعة من الإيراني أمير رضائي الذي أمتع الجمهور بفاصل من المهارات.

3 مباريات اليوم يلتقي اليوم في الدورة، تريبل أو القطري مع بي ام دبليو، وشركة الطارش للعطور مع مركز الزامل للتأهيل، وrar مع هوليداي ان.

وسيقطع الفائز من المواجهة الأولى بين تريبل وبي ام دبليو بطاقة العبور الى الأدوار الرئيسية لفوز الفريقين على ناديي النصر وكاظمة في الجولة الأولى، بينما يأمل rar تحقيق انتصاره الثاني، بعدما اجتاز عقبة الطارش للعطور، الذي سيرفع شعار التعويض أمام مركز الزامل للتأهيل القادم من الهزيمة أمام هوليداي ان.

وأكد حسين مقصيد رئيس اتحاد الاسكواش السابق ان دورة الروضان علامة بارزة من معالم الكويت، لاسيما وأنها تحظى بمتابعة كبيرة خليجيا وعربيا، لافتا إلى أنه متابع للدورة منذ انطلاقتها على الملاعب الترابية قرب بيت المرشود وانه شاهد على التطور الهائل التي مرت به خلال نسخها السابقة تنظيميا وفنيا حتى أصبحت واحدة من افضل الدورات في لعبة الصالات بالوطن العربي.

وكشف مقصيد انه شارك في منافسات الدورة بالنسخة الأولى مستطردا أن الدورة باتت أكثر اثارة وندية خاصة في ظل حرص افضل اللاعبين المحترفين على المشاركة في منافساتها، مردفا ان الدورة باتت مرتبطه ببدء شهر رمضان حيث تقوم لجنة برؤية الهلال في الوقت الذي تبدأ فيه لجان الروضان عملها.

وثمن جهود اللجنة المنظمة للدورة بقيادة عبدالله الروضان على جهودهم وعملهم الدؤوب للخروج بالدورة في أبهى صورة، وقال: نتشرف ككويتين ورياضيين بأن نمتلك في الكويت دورة كروية بهذا المستوى التنظيمي الرائع والمستوى الفني العالي والزخم الإعلامي الكبير، متمنيا أن تتواصل الدورة على نفس النهج وتحقق المزيد من النجاحات.

الجهراء يجتاز القرية في البراعمخطف نجوم الجهراء فوزا مستحقا من بين أنياب فريق القرية التراثية بتغلبهم عليهم بهدفين لهدف في مباراة مثيرة في افتتاح منافسات اليوم السادس بالبراعم، وفي مباراة ثانية سقط فريق اكاديمية قولاسيو بأول اختبار عندما خسر من نادي اليرموك ب بهدف من دون رد..وفي اللقاء الأخير علت وتيرة الندية والإثارة بين أكاديمية كروزيرو وبراعم العميد حيث تبارى الفريقان في إمتاع الجمهور في سبيلهم للنصر، إلا أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله فرض نفسه ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لبراعم العميد ليفوز بثلاثة أهداف لهدف.تقام اليوم 3 مباريات فيلعب تاكتيك مع أكاديمية هولندا ويواجه كويت يونايتد أكاديمية سدن في حين يلاقي قرطبة الشهيد احمد ابل.