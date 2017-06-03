عبدالعزيز جاسم

أرسل نادي القادسية كتابا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه تحويل مكافآت الفريق باسم النادي، وجاء ذلك الكتاب ردا على كتاب سابق لاتحاد الكرة يطلب من خلاله آلية تحويل مكافأة المركز الثاني للأصفر والبالغة 70 ألف دينار من خلال تسجيلها بأسماء اللاعبين والجهاز الإداري أو بالطريقة التي تتناسب مع إدارة النادي.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الكرة د.محمد خليل ان الاتحاد سيقيم في الـ10من مساء السبت المقبل 10 الجاري بفندق جميرا المسيلة حفل تكريم الفرق اصحاب المراكز الثلاثة الأولى لدوري VIVA والصالات والشاطئية للموسم الرياضي 2016-2017، وذلك بحضور رئيس اللجنة المؤقتة فواز الحساوي وأعضاء اللجنة واللجان العاملة بالاتحاد ومسؤولي الفرق التي سيتم تكريمها.