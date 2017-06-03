بلغ فريق «الأنباء» الدور الثاني في بطولة المرحوم جاسم الشرهان الرمضانية الـ 34 التي تقام على ثانوية عيسى الحمد بمنطقة القادسية تحت رعاية الشيخ دعيج الخليفة بعد فوزه فريق كوكب التنس بركلات الترجيح 2-0 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي سلبا، مثل فريق «الأنباء»: عاطف غزال، عبدالعزيز جاسم، احمد الشمري، سامي الحسن، محمد طه، كريم طارق، محمود جادو، ممدوح سريع وعبدالحميد الخطيب، وتألق الحارس الشمري في الذود عن مرماه وتمكن من التصدي لركلتي ترجيح، فيما سجل هدفي ترجيح «الأنباء» سامي الحسن وعبدالحميد الخطيب، وسيلتقي فريق «الأنباء» مع فريق بوسعود غدا الأحد والذي تمكن من التأهل على حساب فريق الحرس القديم بنتيجة 5-0.

وفي باقي نتائج الدورة تغلب فريق الجالية السورية على فريق المرحوم مساعد الدوسري بثلاثية دون رد، وحقق فريق سالم بوغيث فوزا كبيرا على شركة مجدي (أ) برباعية نظيفة.

وحقق فريق النواخذة فوزا مستحقا بثلاثة أهداف دون رد على فريق المكيمي، وتغلب السعسعاني على الشهيد سالم العنزي بأربعة أهداف دون رد، وفاز ديوان الرفاعي على النجوم بنتيجة 3-0، وبلغ إيطاليا الدور الثاني بعد فوزه بركلات الترجيح على حساب فريق باتل 2-0.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للدورة حسين الشرهان إن التزام الفرق وحضورهم قبل وقت مبكر من انطلاق المباراة ساهم كثيرا في تسهيل عمل اللجنة المنظمة والحكام، مشيرا إلى أن اليوم لن تقام أي مباراة بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين ريال مدريد ويوفنتوس لكي يتمكن الشباب الرياضي من متابعتها.

وشكر الشرهان جميع اللجان العاملة والتي تسعى لإظهار البطولة بشكل مميز لا يقل عن السنوات الماضية.