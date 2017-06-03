ناصر العنزي

ذكرت مصادر قريبة من الحارس الدولي خالد الرشيدي أنه لن يجدد عقده مع السالمية بعد ان انتقل إليه من العربي، وهناك مفاوضات تجرى لانضمامه إلى القادسية لم تسفر عن شيء حتى الآن حيث ان الأصفر بحاجة الى حارس آخر الى جانب الحارس احمد الفضلي «٣٥» عاما بعد ان اقترب من الاعتزال لذلك يسعى القادسية إلى تأمين حراسته لمواسم مقبلة.

الرشيدي يملك بطاقته الدولية ومن حقه الانتقال لاي ناد لكنه ينظر الى ما يناسبه من القيمة المالية للانتقال، وفي حال تقديم القادسية عرض مناسب فسوف تكون ألأمور ميسرة لانتقاله، وخالد الرشيدي «٣٠» عاما من الحراس الذين برزوا في السنوات الماضية من نادي التضامن ثم ذهب محترفا في التشيك وامتلك بطاقته الدولية وعاد لحراسة العربي ثم انتقل الى السالمية كما شارك المنتخب الوطني في عدة بطولات.