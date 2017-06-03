أعلن حامد الهزيم عن تفاصيل إقامة دوري الهزيم الرمضانية الأولى لكرة السلة برعاية «الأنباء» وجميع فعاليات البطولة في مؤتمر صحافي موسع عقده بحضور عدد من المسؤولين عن الدورة والشركات الراعية إضافة إلى رجال الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن الدورة تأتي في إطار تفعيل الدور الخاص برعاية الشباب وصقل مواهبهم وإعلاء لقيمة الرياضة ومحاولة للإسهام في هذا الدور الذي اعتبره وطني في المقام الأول.

بدوره، قال نائل الهزيم ان اختيار لعبة كرة السلة يأتي من اجل ابراز أهمية هذه اللعبة التي لا تنال حقها في الشارع الرياضي، مضيفا ان كرة السلة من الألعاب المهمة للغاية والتي تحظى بشعبية عالمية كبيرة حتى انها في بعض الدول تعتبر اللعبة الشعبية الأولى مثل أميركا ومن ثم وجدنا ضرورة الاهتمام بهذه الرياضة ومن ثم كان الاتجاه الى كرة السلة.

وثمن رعاية الهيئة العامة للرياضة للدورة وحرصها على أن يقترن اسمها باسم الوليد الجديد للدورات الرمضانية في الكويت، معتبرا ان الهيئة شكلت إضافة قوية ودعم معنوي غير محدود لجميع القائمين على الدورة في ظهورها الأول.

واكد على أن طموحاتهم لا حدود لها حيث يسعون إلى أن تكون الدورة في المستقبل اكثر انتشارا وسيتم إشراك بعض الدول الخليجية ثم العربية حتى نصل بعد ذلك في مرحلة ما إلى تواجد دول أوروبية ايضا.

وعن آلية المشاركين في الدورة، قال انه سيتم الاعتماد على لاعبي الأندية أصحاب المستويات العالية حتى يضفوا الكثير من الإثارة ويشجعوا الشباب على ممارسة كرة السلة كما سيكون المشاركون لما هم فوق 18 عاما.

وتم الكشف أيضا عن تفاصيل البطولة حيث من المقرر ان تنطلق في الخامس من الشهر الجاري لتستمر حتى الثالث عشر منه بمشاركة 24 فريقا سيتم تقسيمهم على 6 مجموعات على ان يتم صعود اول وثان من كل مجموعة إضافة إلى افضل اربع ثوالث ليتم البدء بعد ذلك باللعب في الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب.