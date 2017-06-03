تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، تختتم اليوم السبت دورة النهار الرمضانية لكرة القدم للصحف والمجلات على صالة المعهد العالي للاتصالات والملاحة في الشويخ.

وانطلقت الدورة التي تقام بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية الأحد الماضي بمشاركة 14 فريقا يمثلون معظم الصحف والمجلات المحلية.

وشهدت منافسات الأول من أمس الخميس تأهلا مستحقا لفريقي الراي والسياسة إلى الدور نصف النهائي بعد فوز الأول على القبس بنتيجة 3-2، والثاني على بريق الدانة بنتيجة 7-1.

في المباراة الاولى، تمكن الراي من قلب تخلفه بهدف أمام القبس إلى فوز مستحق بعد لقاء قوي ومثير استمتع بمشاهدته الجمهور.

وقال النجم المصري رمضان غريب محترف فريق الراي إنه سعيد بفوز فريقه ووصوله إلى الدور نصف النهائي، مشيدا بالدورة وتنظيمها، وتوقع أن تحقق المزيد من النجاح في حال استمرارها في السنوات المقبلة.

وفي المباراة الثانية، ضرب فريق السياسة بقوة في ظهوره الأول بالدورة وتغلب على بريق الدانة بنتيجة 7-1 في لقاء شهد تألق محترفيه البرازيليين تياغو ودوغلاس اللذين قدما مهارات عالية وتناوبا على تسجيل الأهداف الخمسة الأولى فسجل تياغو 3 أهداف ودوغلاس هدفين قبل أن يضيف عبدالعزيز النجدي وفهد السلامة الهدفين السادس والسابع على التوالي فيما سجل صلاح شوقي الهدف الشرفي لبريق الدانة.

وأشاد الصحافي في القسم الرياضي في «السياسة» الزميل خالد العنزي بفكرة الدورة التي جمعت الإخوة الإعلاميين وقال إن مثل هذه الدورات فرصة للترويح في هذا الشهر الفضيل، مبديا سعادته بـ «الفوز الكبير للسياسة في أولى مبارياته في الدورة، وواعدا بتحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة».