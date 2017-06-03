القاهرة - سامي عبدالفتاح

أعلن رئيس نادي سموحة محمد فرج عامر عن إصابة حارس مرمى فريقه المهدي سليمان في الرباط الصليبي ليسجل فريقه الإصابة السابعة من هذا النوع خلال الموسم الجاري، ما يؤكد غياب الحارس الأول عن مباراة فريقة اليوم أمام الهلال الأبيض السوداني في الجولة الثالثة لدوري دور الـ 16 للبطولة الكونفيدرالية، والتي تقام في الثانية عشرة مساء اليوم بتوقيت الكويت، على ملعب برج العرب.

وشهد سموحة عدة إصابات هذا الموسم في الرباط الصليبي، فأصيب محمود عزت والعاجي كواكو منسواه وياسر إبراهيم وأحمد تمساح، ومحمود سيد وعمر سعد.

وفي شأن آخر، أكد المستشار القانوني للنادي الأهلي حلمي عبدالرازق أنه واثق تماما من قوة موقف القلعة الحمراء، في أزمة اللاعب العاجي سليماني كوليبالي.

وقال عبدالرازق: «جهزنا ملفا شاملا بجميع الأوراق، التي تثبت صحة موقف الأهلي، وتقدمنا بشكوى رسمية لدى اتحاد الكرة ضد اللاعب لغيابه عن التدريبات، تمهيدا لتصعيدها للفيفا».

وأشار إلى ان «الأهلي لن يتنازل عن حقوقه المالية، والأدبية في أزمة سليماني كوليبالي»، مؤكدا قوة موقف القلعة الحمراء في هذه القضية.

أشيمبونغ.. أول أزمة

مع قرب نهاية الموسم الحالي، والاستعداد للموسم الجديد، نشبت أزمة بين ناديي الزمالك وسموحة بعد تأكيد كل منهما ان لاعب نادى الداخلية بنيامين أشيمبونغ وقع على عقود انضمام لهما بداية من الموسم المقبل.

وحاول النادي الأبيض حل الأزمة مع إدارة النادي السكندري إلا أن محمد فرج عامر يصر على موقفه ويرفض التنازل عن تفعيل التعاقد مع اللاعب.

وانضم بنيامين للداخلية مقابل 25 ألف دولار فقط، ووقع لسموحة وقام الأخير بوضع شرط جزائي في عقده قدره مليون ونصف المليون دولار لكن اللاعب تراجع وقام بالتوقيع للزمالك.

من جهته، كشف المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية عثمان دسوقي عن أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع ناديه لشراء الغاني بنيامين أشيمبونغ قبل أن يوقع الأخير على العقود مساء أمس مع النادي الأبيض تمهيدا للانضمام لصفوفه في الموسم الجديد.