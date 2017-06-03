مبارك الخالدي

تلقى نجم نادي الجهراء اللاعب الدولي فيصل زايد عدة عروض محلية وخارجية فور انتهاء الموسم الكروي 2016-2017.

ويطمح زايد إلى الانتقال من ناديه الذي سبق أن منحه وعودا بالموافقة على الانتقال وخوض تجربة احترافية جديدة بعد الفترة التي قضاها مع نجران السعودي الموسم قبل الماضي.

وعلمت «الأنباء» أن زايد يقترب من نادي الكويت أبرز الأندية المحلية وبطل الرباعية للموسم المنقضي.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه يفضل الاحتراف محليا لأسباب عائلية، فضلا عن أن الاحتراف الخارجي في الوقت الحالي قد يتعارض مع قوانين التفرغ الرياضي، ما يضعه في موقف محرج أمام جهة عمله.

ولفت زايد الأنظار الموسم المنتهي وكان من العوامل الرئيسية لبقاء ناديه الجهراء ضمن دوري الكبار للموسم المقبل.